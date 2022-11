Pence: Trump bragte mig og min familie i fare 6. januar

Mike Pence, der var vicepræsident, da Donald Trump var præsident i USA, mener, at Trump bragte ham og hans familie i fare 6. januar 2021.

Det siger han i et interview med ABC News søndag.

- Præsidentens ord var uforsvarlige, og hans handlinger var uforsvarlige. Præsidentens ord den dag til vælgermødet (inden stormen på Kongressen) bragte mig og min familie og alle i kongresbygningen i fare, siger han i interviewet.

6. januar 2021 blev USA's Kongres i Washington D.C. stormet af vrede demonstranter. Demonstranterne ville have underkendt valgresultatet fra præsidentvalget, der var blevet afholdt den 3. november 2020.

Demonstrationen bevægede sig fra sit begyndelsessted og op mod Kongressen, efter at den afgående præsident, Donald Trump, havde holdt en tale. Her sagde Trump blandt andet, at man skulle tage landet tilbage.

Demonstranterne nåede frem til det kammer, hvor politikere fra både Repræsentanternes Hus og Senatet var ved at godkende valgresultatet.

Interviewet er givet i forbindelse med, at Pence udgiver bogen 'So Help Me God' tirsdag. Bogen handler om hans tid som Trumps vicepræsident.