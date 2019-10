Pengegriseri i fattigkommune: Højt skum i Den Blå Lagune

Selvom kasserne står gabende tomme, holdt medlemmer af kulturudvalget i Rødovre sig ikke tilbage, da de i september besøgte Island på studietur.

Højdepunktet på turen var et besøg i den berømte Den Blå Lagune, hvor vandet er lunt, og fadøllet koldt.

Over en eftermiddag og aften brugte selskabet på seks personer 10.500 kroner på entré, fadøl og middag. Det er over 1700 kroner pr. person for bare dét arrangement.

Herunder ses de to bilag fra Den Blå Lagune. Indgang, transport og wellness findes på det første.

Besøget på restaurant Lava fremgår af den anden.

Til sammen løb besøget op i en regning til skatteborgerne i Rødovre op i godt 10.500 kroner. Eller godt 200.000 islandske kroner.

På et billede fra lagunens blå vand, som efterfølgende er blevet slettet fra Facebook, kan man se, hvordan formand Lene Due (S) skåler begejstret i selskab med næstformand Pia Hess Larsen (S), udvalgsmedlem Kim Drejer (K) samt embedsmand og kultur- og fritidschef Henning Elmelund.

Formålet med rejsen var ellers noget mere alvorligt.

Udvalget skulle lære om ’Islands målrettede forebyggelsesindsats mod rygning, alkohol og stofmisbrug blandt børn og unge’ i klubber og foreninger, lyder det i en aktindsigt, som Ekstra Bladet har fået i bilag og dokumenter knyttet til turen.

Dyre bøffer

Lokalpolitikerne besøgte undervejs forskellige sportsforeninger og lignende i dagtimerne. Men om aftenen slog de til søren. Alle dage stod den på dyre middage. I alt betalte Rødovres borgere 115.829 kroner inkl. fly, taxa og hotel.

Mest bekosteligt var besøget på den trendy restaurant Grillmarkadurinn med sortmalede vægge og rødt kød.

To rejsedeltagere spiste denne aften velmodnede bøffer til den nette pris af 455 kroner stykket. Og det er endda uden bearnaisesauce som på stedet koster ekstra.

Samlet lød regningen på 131.050 islandske kroner for de seks gæster. Det er med dagens kurs godt 7000 danske kroner.

En anden aften besøgte selskabet den roterende restaurant Perlan til en pris på 4500 kroner.

Udvalgsformand: Jeg har ikke fadøl i hånden

Lene Due (S) er formand for kulturudvalget. Hun står ved udgifterne til Island-rejsen.

– Vi valgte, fordi vi er ved at bygge Vestbadet om og alt muligt, at se en anden form. Jeg ved godt, vi ikke kan lave en Blå Lagune i Rødovre. Hvordan indretter vi omklædningsrum, og hvordan man får det flow til at køre og sådan nogle ting. Så jeg synes ikke, det er uden for vores område at tage i Den Blå Lagune.

– Og det var bedst at se den med en fadøl i hånden?

– Jeg har ikke nogen fadøl i hånden. Det ved jeg ikke, hvor du har fra.

– Det har jeg ellers et billede af.

– Det er ikke en fadøl, jeg har i hånden.

– Men der lå jo et billede på Pia Hess Larsens (udvalgets næstformand, red.) Facebook-side ...

– Det er jeg også rigtig ked af, der gjorde.

– Så dér, hvor du holder et glas højt op i luften, det er så ikke en fadøl?

– Nej. Jeg skal slet ikke udtale mig om, hvad de andre har i glasset.

– Jeg skal være sikker på, vi taler om det samme billede?

– Ja, dernede i vandet. Man drikker faktisk slet ikke fadøl i Den Blå Lagune. Det kan jeg sige. Da jeg er nede i vandet har jeg heller ikke en fadøl i hånden. Det er rigtigt, vi får det allesammen i sådan et plastikglas, som man får, når man er på festival.

– Synes du, det er i orden at sende en regning på 10.500 kroner videre til borgerne i Rødovre for jeres besøg?

– Hvis vi havde foretaget os noget andet, så havde det også kostet penge. På den sidste tur jeg var på, var vi eksempelvis inde og se ballet. Denne her gang vælger vi så om aftenen at gå i Den Blå Lagune.

– Synes du, det er i orden at bestille en bøf til 450 kroner?

– Jeg er ikke klar over, at der er bestilt en bøf til 450 kroner.

– Det kan man se af bilagene. Det er bare at omregne fra islandske kroner ...

– Det kan være, vi har divideret forkert. Jeg har ikke været klar over, at der har været købt bøffer til 450 kr., siger Lene Due.