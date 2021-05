Pengeklub balancerer på kanten af reglerne

Henrik Specht, direktør i Rejsearrangører i Danmark, oplyser i en mail:

'Rejsearrangører i Danmark, RID, er brancheforening for de danske charterrejsearrangører. Den interessevaretagelse, vi forestår for vores medlemmer, udføres bedst i samspil og dialog med politikere, myndigheder, medier, erhvervsorganisationer og andre opinionsdannere. Her ser vi Erhvervsforum Vækst som et kvalificeret erhvervsnetværk og forum for dialog og meningsudveksling.

Hvor muligt deltager vi i de møder, Erhvervsforum Vækst arrangerer. Det er, som anført, et godt forum for dialog og meningsudveksling med både politikere og repræsentanter for dansk erhvervsliv. Det giver mulighed for udveksling af synspunkter om en række erhvervsmæssige og erhvervspolitiske emner med de øvrige deltagere. Det er meget inspirerende.

Hvad angår dit sidste spørgsmål, tror jeg ikke, man helt kan skelne mellem de forskellige roller.'

Foto: PR