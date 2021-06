Pengeregn på Facebook: - Uffe bakkede op

Mens Uffe Elbæk snart nærmer sig toårs jubilæum for sin Facebook-eksil, så ryger pengene fra hans parti Frie Grønne direkte ned i gigantens kasse hver måned.

570.000 kroner har partiet brugt på Facebook-annoncer, siden partistiftelsen tilbage i september 2020.

- Da vi lancerede partiet sidste år i september, havde vi planlagt en del aktiviteter, men som bekendt lukkede landet ned fysisk på grund af corona, og så traf vi en beslutning om at være mere online, siger partiets forperson Niko Grünfeld til Ekstra Bladet.

Grünfeld, der også er medstifter af partiet, fortæller derudover til Ekstra Bladet, at partiet var enige om satsningen.

- En ledelsesbeslutning

Hvad sagde Uffe Elbæk til det? Han valgte jo at slette sin facebook for nogle år siden.

- Han har valgt at holde pause, men jeg tror mere, det var en personlig ting. Han bakkede op, siger Niko Grünfeld til Ekstra Bladet.

Så der var ingen modstand fra Uffe Elbæk, selvom han har den her antipati mod Facebook?

- Det her var en ledelsesbeslutning, og det var en enig bestyrelse, som har valgt det.

Men var han også enig i det?

- Altså, Uffe Elbæk sidder ikke i den daglige ledelse. Han er medlem af Folketinget, og han har truffet nogle personlige valg blandt andet på grund af manglende gennemsigtighed, hvilket er en kritik, som Facebook delvist har taget til sig.

Hvis de har forbedret de her ting, som du siger, så kan han vel godt vende tilbage til Facebook? Har du drøftet det med ham?

- Nej, igen Uffe er en del af folketingsgruppen. Han er ikke en del af den daglige ledelse. Han har bakket op om Frie Grønnes beslutning og truffet et personligt valg vedrørende sin egen Facebook.

Kunne det ikke give mening for jer, hvis I skulle blive opstillingsberettigede at bede Uffe vende tilbage til sine 57.000 følgere på Facebook?

- Jo, det har du ret i. Det er Uffes valg. Jeg ved heller ikke, om han kan på et tidspunkt kan finde på at reetablere platformen.

- Uffe var jo politisk leder i Alternativet og har en fortid i Radikale venstre og har en Facebook, der er bygget op igennem mange år.

Kunne alle de argumenter du kommer med for, hvorfor Facebook er godt at bruge for Frie Grønne, ikke gøre, at situationen havde ændret sig for Uffe?

- Det kan godt være. Det har ikke lige været top of mind for vores strategi. Uffe har en platform, jeg har en anden platform, Sikandar (Siddique red.) har en tredje...

Er det ikke netop et argument for at komme så bredt ud som muligt? Uffe har folk på sin Facebook, som potentielt kan være aktiv for jer...

- Det kan du have en pointe i. Det er ikke en del af planen, siger Niko Grünfeld.