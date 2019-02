Per Stig Møller afviser strammede efterretninger om Irak

Tidligere udenrigsminister Per Stig Møller (K) kan ikke genkende billedet af, at regeringen skulle have strammet efterretninger om Irak i 2003.

- Jeg mener ikke, at jeg har siddet med nogle tekster og sagt, at dem strammer jeg lidt op, og det forkorter vi lidt, og det skal de ikke have at vide. Det mener jeg ikke, at jeg har, siger han.

- Desuden er det også en meget teoretisk diskussion i bakspejlet, for det var jo slet ikke det, som diskussionen drejede sig om i marts 2003. Alle gik ud fra, at de havde masseødelæggelsesvåben, siger Per Stig Møller.

Tirsdag formiddag offentliggjorde forskere fra Københavns Universitet ellers en udredning om dansk krigsdeltagelse, der siger noget andet.

Her bliver det blandt andet påpeget, at regeringen fik efterretninger om, at der ikke fandtes sikre beviser på, at landet havde sådan en slags våben.

Men regeringen skal have sagt til både medierne og til Folketinget, at det var tilfældet, fremgår det i rapporten. Men sådan oplevede Per Stig Møller, det ikke.

- I de folketingsdebatter, vi havde, nævnte Mogens Lykketoft, Holger K Nielsen, Marianne Jelved, alle masseødelæggelsesvåben, så det var slet ikke det, som diskussionen stod om, siger den tidligere udenrigsminister.

Rapporten har fokuseret på Folketingets begrundelse for, at Danmark gik i krig i Kosovo, Afghanistan og Irak.

Den tager udgangspunktet i det forløb, der var op til, at beslutningen om, at Danmark skulle deltage i krigene blev truffet.

En af hovedkonklusionerne i rapporten handler om, at regeringen har haft en minimalistisk informationspraksis over for Det Udenrigspolitiske Nævn.

Men det mener den daværende udenrigsminister heller ikke var tilfældet. Spurgt til hvorvidt der var noget, som regeringen burde have gjort anderledes i forhold il beslutningsprocessen om at gå ind i Irak, er svaret nej.

Han påpeger, at sagen både blev behandlet i Folketinget, på ordførermøder, i forsvarsforligskredsen, med udenrigspolitisk nævn og flere instanser.

- Det er jo sådan processen er. Den er da fuldstændig gennemskuelig og gennemsigtig, siger Per Stig Møller.