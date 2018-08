Per Stig om Kofi Annan: - Vi var nærmest venner

Han var en stor hjælp for Danmark under Muhammedkrisen og en de bedste FN-generalsekretærer, som vi har haft, fastslår tidligere udenrigsminister Per Stig Møller (K)

Med tidligere FN-generalsekretær Kofi Annans død har verden mistet en stor personlighed og statsmand, som har været en god ven af Danmark. Ikke mindst under Muhammedkrisen hvor islamister gav sig til at brænde danske ambassader af.

Det mener tidligere udenrigsminister Per Stig Møller (K), der formentlig er den danske politiker, som har mødt Kofi Annan flest gange.

- Vi var nærmest venner. Jeg har mødtes med ham mange gange. Jeg husker ham som et utroligt venligt, positivt menneske. Han var en fremragende generalsekretær og meget hjælpsom over for Danmark under Muhammed-krisen. Han prøvede hele tiden at snakke de arabiske protester og lande ned, husker Per Stig Møller, der også samarbejdede med Kofi Annan, da Danmark i 2005-2006 sad i FN's sikkerhedsråd.

Kofi Annan blev 80 år gammel.

- Jeg havde et fremragende, tæt samarbejde med ham under Muhammed-krisen. Det havde jeg også i sikkerhedsrådet. Han var en meget betydningsfuld generalsekretær og nok en af de bedste, der har været. Der stod respekt om ham fra alle sider, forklarer Per Stig Møller, der var udenrigsminister fra 2001 til 2010. Han vurderer selv, at de to mænd mødtes 10-14 gange.

- Det gjorde en stor forskel for Danmark under Muhammed-krisen, at FN - og selvfølgelig også EU - talte vores sag. Og efterhånden også USA. Det gjorde bestemt indtryk på regeringerne i den arabiske verden. De arabiske regeringer var i virkeligheden ikke særligt interesserede i at have en langvarig konflikt. Det var mere de religiøse ekstremister - og der påvirkede Kofi Annan regeringerne, så det var medvirkende til at få dæmpet det ned.

- Jeg havde også møde med ham, efter han trådte tilbage og havde stiftet 'Kofi Annan Foundation'. Der mødtes jeg med ham i Geneve og snakkede med ham. Vi var nærmest venner. Ellers havde vi jo heller ikke mødt hinanden, efter han var trådt tilbage, forklarer den mangeårige konservative udenrigsminister.

Forudså den arabiske revolution

Han fremhæver Kofi Annans respekt for de internationale værdier - og vilje til at finde løsninger:

- Når han forhandlede, så snakkede han med sin blide, rolige stemme. Fornuftens stemme. Han prøvede at dysse gemytterne ned og finde en fælles position. Men han var jo samtidig også den, som stod meget fast på FN's spilleregler, værdier og menneskerettigheder. Det stod meget højt hos ham, så han stod altså for de bedste værdier i det internationale samfund.

Per Stig Møller erindrer en særlig situation under Muhammed-krisen, hvor Danmark jo bogstaveligt talt var havnet i orkanens øje.

- Under Muhammed-krisen er der et stort møde i London i februar 2006, hvor jeg talte med mange - og derfor også med Kofi Annan. Da jeg kommer ind til Kofi Annan, så siger han med et smil; 'Per Stig, du står lige midt i den arabiske revolution'. Han så jo ganske klart, at det her ikke var specielt vendt mod Danmark. Det var ekstremisterne, der ville ryste deres regeringer.

- Den måde, han sagde det på, viste, at han havde totalt forstået det spil, som var igang. Man brugte Danmark - men der var noget andet i gang. Det var lige på kornet, forklarer Per Stig Møller.

Han kalder det 'meget, meget vigtigt for Afrika', at høvdingesønnen Kofi Annan fra Ghana blev den første sorte generalsekretær for FN.

- Han blev en af de bedste generalsekretærer, der har været. Det var godt for Afrika - og det var godt, de fik præcis Kofi Annan, siger Per Stig Møller.

Uffe: stor verdensmand

Også forhenværende udenrigsminister, Uffe Ellemann-Jensen, mener, at verden har mistet en stor statsmand.

- Han var et godt eksempel på, at der kan komme en gut fra junglen i Ghana og virkelig blive en stor verdensmand. Han fik sat gang i nogle vigtige reformer i FN-systemet. Han satte blandt andet gang i hele diskussionen om udviklingsmål-mål for udvikling. Han var en stærk generalsekretær, siger Uffe Ellemann-Jensen til Ritzau.

Ellemann-Jensen mødte Annan ved flere lejligheder, hvor han oplevede ham som en kultiveret, værdig og spændende mand. Og det kunne mærkes, at han kom fra en høvdingeslægt.

- Det prægede ham. Jeg oplevede engang, at den netop afgåede præsident for Ghana nærmest faldt på knæ for Kofi Annan, fordi han var en respekteret høvding, siger Ellemann-Jensen.

Selv om han var en meget populær leder for verdensorganisationen, er det efterfølgende blevet diskuteret, om han indfriede forventningerne.

Særligt hans tid som vicegeneralsekretær fra 1993 til 1996 med ansvar for FN's fredsbevarende operationer kom til at koste ham dyrt i anseelse.

Således blev han i senere rapporter kritiseret for passivitet under folkemordet i Rwanda i 1994 med 800.000 dræbte og massakren i Srebrenica året efter, mens han var koordinator.

Han fik også kritik for svigt i tilsynet med det skandalefyldte mad-for-olie-program i Irak.

- Der er et par ting, han blev kritiseret for, men i det store hele vil han blive stående som en meget stor leder af FN.

- Det positive overskygger det negative. Jeg vil i hvert fald kigge tilbage på ham som en stor skikkelse i international politik, siger Ellemann-Jensen.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har lørdag på det sociale medie Twitter hyldet Annan.

- En stor mand er død. Kofi Annan var en leder af verden, en mester af fred. Han arbejdede utrætteligt for at bringe folk sammen.

- Vi alle skylder ham hjertefyldt taknemmelighed for det liv, han levede. Må han hvile i fred, skriver han.