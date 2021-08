Pernille Skipper har født

Den tidligere politiske ordfører for Enhedslisten er nu mor til to

Pernille Skipper, tidligere politisk ordfører for Enhedslisten, har født sit barn nummer to.

Det skriver hun selv på Facebook.

Datteren blev født fredag, oplyser politikeren.

'Den her lille prut har lige fejret sin to døgns fødselsdag, og vi er fuldtallige i det lille hjem,' skriver Skipper i opslaget, hvor hun deler et billede af sig selv og familiens nyeste medlem.

'Hun er et mirakel og stjålet hele mit hjerte fra første sekund,' skriver hun videre.

37-årige Pernille Skipper fortalte offentligt om graviditeten i marts i år. Hendes første barn, som hun også har med ægtefællen Oliver Routhe Skov, blev født i oktober 2017.

Skipper trådte tidligere på året tilbage fra posten som politisk ordfører på grund af Enhedslistens rotationsprincip. Hun har nu i stedet en række ordførerskaber, mens Mai Villadsen har overtaget posten som politisk ordfører.