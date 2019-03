Pernille Vermund i tårer: Barndomsveninde med kendt imam

Det var en følelsesladet Pernille Vermund, lederen af Nye Borgerlige, som seerne i går mødte på DR2.

I programmet 'Abdel mellem fjender' mødte hun for første gang siden 10-års alderen sin barndomsveninde Sherin Khankan, den kendte kvindelige imam.

Under er et foredrag med imanen kæmper hun med at holde tårene tilbage.

- Det er bedrøveligt, siger Pernille Vermund efterfølgende.

I et interview med programmets vært og Sherin Khankan fortæller Pernille Vermund, at hendes følelsesudbrud bl.a. skyldes, at imamen citererer Pippi Langstrømpe.

- Jeg kan mærke, at jeg bliver rigtig ked af det. Rigtig tungsindig. Det havde jeg bare ikke forventet, siger Nye Borgerlige-lederen.

- Særligt da du havde det der Pippi-citat. Jeg er ikke sådan en, der skriver citater eller meme'er, men lige præcis det dér har jeg på min Facebook under min profil. Det ramte et eller andet i mig af; at du var jo den frie pige, der havde alle muligheder for at leve det frie liv i et frit samfund, forklarer Pernille Vermund.

Pernille Vermund må holde tårene tilbage Foto: DR

Ingen grund til bekymring, Pernille

Sherin Khakan lader dog forstå, at Pernille Vermund bekymrer sig ganske unødigt.

- Det er så langt væk fra den følelse, jeg selv sidder med. Jeg føler mig meget stolt og glad og håbefuld og fri, siger imamen, og tilføjer:

- Jeg vil ikke have et samfund, hvor der kun skal være plads til islam.

- Så når de siger, at de ønsker et khalifat...?, spørger Pernille Vermund sin barndomsveninde.

- Så taler du om en specifik form for islam. Du taler om islamisme. Det er en politisk ideologi. Dér kan jeg godt forstå, du er bekymret, men jeg oplever, at I gør det samme som islamisterne. Islamisterne manipulerer et modsætningsforhold mellem dem og os. Kristne og muslimer. Islam og Vesten. Det gør I også. I siger også, der er dem og os, siger Sherin Khankan.

Sherin Khakan er imam i kvinde-moskéen Mariam.

Pernille Vermund stiller op til det kommende folketingsvalg.