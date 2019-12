Pernille Vermund i tv-brøler

DR-dokumentaren 'Vermund og kampen om højrefløjen' gik tirsdag aften i luften. Omkring 26 minutter inde i dokumentaren kalder Pernille Vermund en forbikørende person i en limousine for perker. Efter udtalelsen tager hun sig til munden, hvorefter en mand retter på hende og siger udlænding.

Sikandar Siddique, udlændinge- og integrationsordfører, mener, det er en kæmpe brøler. Han synes, det afspejler en syg kultur, og at Stram Kurs og De nye borgerlige burde slå sig sammen.

- Der viser en syg kultur. Vermund, Thiessen og Paludan er åbenbart et fedt. Nye Borgerlige har forsøgt at pakke fremmedhad ind og gøre det til mainstream. Nu viser det sig, at når de tror. kameraerne er slukkede, at det er fremmedfjendske og racistiske udtalelser, der gør sig gældende.

- Thiessen er blevet dømt for at ærekrænke. Og nu ser vi Vermund også ytre sig fremmedfjendske. Når partiets to hovedprofiler afslører en så fremmedfjendsk side, så er mit forslag, at de lige så godt kan sig slå sig sammen med Stram Kurs.

'En neger er en neger og en perker er en perker'

Ekstra Bladet har talt med Pernille Vermund for at høre, hvad hun mener om episoden.



- Jeg har det fint med, det er blevet vist. Jeg er ikke så politisk korrekt, det har de fleste nok erfaret.

- Jeg fortryder det ikke. Lad os nu kalde tingene, hvad de er, hvis man er neger, så er man neger, hvis man er perker, så er man perker, hvis man er indvandrer, så man indvandrer, siger partiformanden.

Pernille Vermund tager ikke Sikandar Siddiques udtalelser særlig tungt. Hun mener ikke, vi skal gå og blive stødt over, at man bruger det danske sprog forskelligt.

- Altså perker er jo noget mange med mellemøstlig baggrund kalder sig selv. Det er nok brugt lidt i sjov.

- Jeg laver ikke om på mig selv, hverken af hensyn til Sikandar eller andre. Jeg siger neger, når jeg siger neger, og jeg siger perker, når jeg siger peker, og det har jeg det sådan set fint med, slutter hun.