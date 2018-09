Pernille Vermund rå-snaver tv-vært

I sæsonpremieren på DR2-satireprogrammet 'Tæt på sandheden' kunne seerne søndag aften se en kåd Pernille Vermund (Nye Borgerlige) dele mundvand med en ikke mindre kåd Jonathan Spang.

Snavet udspiller sig på forårets folkemøde på Bornholm, hvor Jonatan Spang sammen med en række kendte tv-personligheder spiller 'den som roséflasken peger på'. Dem som taber skal straffes med det værste, de kan forestille sig: en tur i Nye Borgerliges telt.

- Jeg synes, det er et virkelig godt tema. Det der med, at de 'åh-så-kulturradikale', der udgiver sig for at være så rummelige, i virkeligheden ikke er det. Det er simpelthen så morsomt at udstille dem, siger Pernille Vermund til Ekstra Bladet.

- Det er satire, når det er bedst.

- Så det var derfor, du sagde ja til at medvirke?

- Jeg sagde ja af flere årsager. Dels synes jeg, at Jonatan er vanvittigt morsom. Jeg har været med før, og det var gået godt. Så derfor kontaktede de mig igen og ville lave denne her. Så jeg vidste, at Jonatan er god til at få noget sjovt ud af noget, der kan blive enormt kikset, fortæller Vermund og skynder sig at uddybe:

- Man kunne sagtens have lavet denne sketch, hvor det hele var faldet til jorden og var blevet tå-krummende pinligt. Det var jeg egentlig mest nervøs for. Jeg vil næsten hellere tages i at sige noget forkert end at lave noget, der skulle have været sjovt, men ikke er det.

Du kan se videoen her:

Rykke debatten

Derudover håber Vermund, at hendes tungeslasker med Jonatan Spang på nationalt tv kan være med til at rykke den politiske debat.

- Den politiske debat kan noget, når vi laver satire på den. Som det er nu, er debatten enten meget kedelig - sådan DR2 på den kedelige måde - eller også bliver det ubehagelige kommentarer på Facebook, hvor folk bare sidder i deres eget lille ekko-kammer og spreder had.

- Og nej, det er jo ikke direkte politisk debat, det her - men det er politik i forhold til den store dagsorden: hvordan er det, vi taler med hinanden?

Kæresten nervøs

Privat danner 42-årige Pernille Vermund par med iværksætteren Lars Tvede, som hun blev forlovet med i slutningen af august.

Og netop kæresten var en del af Vermunds bekymring om at sige ja til at medvirke i 'Tæt på sandheden'.

- En af mine første reaktioner, da jeg så oplægget, var: 'hvad siger Lars til det?'. Men han var virkelig på og kunne se dagsordenen helt fra starten. Jeg tror så ikke, at han havde tænkt over, at det ikke bare var et mormor-kys, siger Pernille Vermund.

- Hvordan reagerede han så, da han så, at vi taler om et seriøst snav?

- Før han så det, var han lidt ængstelig, men nu synes han, at det var fint nok med kysset - og selve sketchen er han vild med.

På Pernille Vermunds finger sidder den ring, der symboliserer det kommende ægteskab med Lars Tvede. Frieriet foregik over telefon og Vermund fik selv til guldsmed og valgte sin ring. Privatfoto.

- Mine sønner synes derimod, at det er mærkeligt og mener ikke, at man kan tillade sig sådan noget, når man har en kæreste. Min yngste søn er otte år. Børn i den alder forstår ikke politisk satire.

Jeg bliver udskammet

Det fedeste ved at være med videoen er, siger Pernille Vermund, at temaet i videoen har ramt totalt i bullseye.

- Mange er de tilbagemeldinger, jeg har fået på videoen, er netop fra de kulturradikale, der må indrømme, at de føler sig ramt. Jeg synes jo, at det er så vigtigt, at vi i vores demokratiske samfund ikke bliver udskammet, bare fordi vi har nogle bestemte holdninger.

Jonatan Spang går lige til grænsen i programmet 'Tæt på sandheden'. Men Pernille Vermund følte sig aldeles tryg ved at blive snavet i gulvet af ham: - Jonathan er god til at få noget sjovt ud af noget, der kan blive enormt kikset, siger partiformanden. Foto: DR.

- Hvordan har du det med, at du er ansigtet på dem, der bliver udskammet?

- Det er jeg nødt til, hvis jeg gerne vil have det her frem - uden at påtage mig en offerrolle. Jeg er bevidst gået ind i politik med den viden fra begyndelsen. Jeg ved godt, at hvis man taler højt om de problemer, der er med indvandrere, så stiller man sig på en plads, hvor der er ekstremt meget udskamning.

- Og jeg gør jo også det her med helt åbne øjne. Jeg ved godt, at der sidder nogle snerper rundt omkring og synes, at jeg ikke kan tillade mig at gøre det her - fordi jeg er kvinde. Så hvis der har siddet nogle snerper derude og fået cafe latten galt i halsen, er det fint for mig, siger Pernille Vermund.