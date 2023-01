Pernille Vermund stopper som formand for Nye Borgerlige.

Det har hun meddelt partiets medlemmer, skriver hun i et blogindlæg på partiets hjemmeside.

Hun vil fortsætte på posten, indtil partiet finder en ny ved næste årsmøde eller ekstraordinære årsmøde, hvis partiets hovedbestyrelse vælger at indkalde til et sådant.

'Jeg har meddelt vores medlemmer, vores folketingsgruppe og vores dygtige ansatte, at dette bliver min sidste periode i Folketinget - og at jeg allerede nu vil anbefale Nye Borgerliges medlemmer at vælge den formand, der skal føre partiet videre frem i den valgperiode, der nu for alvor går i gang,' lyder det fra Pernille Vermund.

Hun skriver flere gange, at hun er stolt af det, hun og partiet har opnået.

Anbefaler ingen

Selvom Pernille Vermund er kvinden bag hele partiet, har hun ingen intentioner om at pege på en afløser.

- Jeg anbefaler ikke nogen. Alle medlemmer af Nye Borgerlige kan stille op. Jeg aner ikke, hvem der har lyst til og mod på at stille op, siger hun til pressen i vandrehallen på Christiansborg.

Partiets politiske næstformand er Peter Seier Christensen. I Folketinget sidder desuden også Lars Boje Mathiesen, Mikkel Bjørn Sørensen og Kim Edberg Andersen.

Blot seks dage efter seneste valg i november trådte Mette Thiesen ud af folketingsgruppen for at blive løsgænger efter en længere kontrovers, hvor hendes kæreste havde overfaldet en ansat i partiet.

Pernille Vermund sagde i 2019, at hun maksimalt ville give sig selv to valgperioder som politiker, fordi hun ikke ville 'gro fast' på Christiansborg, men i 2022 bakkede hun på sin egen deadline.

Vil ikke gro fast

Siden Nye Borgerlige blev stiftet har Pernille Vermund slået sig op på, at hun ikke vil ende som levebrødspolitiker. Det er ud fra denne tanke, at hun nu vil stoppe.

'Jeg føler en pligt til at kæmpe for mit land, men jeg har aldrig lagt skjul på, at mit mål ikke har været at skabe en personlig karriere for mig selv som folketingspolitiker,' skriver hun blandt andet.

'Det politiske hjem har vi med Nye Borgerlige skabt. Den stemme har vi givet danskerne. Det lys har vi tændt. Og nu skal flammen bæres videre.'

Pernille Vermund har været formand for partiet, siden hun for syv år siden stiftede det sammen med Peter Seier Christensen.

Partiet blev første gang valgt ind 2019 med 2,4 procent af stemmerne. Ved det seneste valg i november blev partiet igen valgt ind og denne gang med 3,7 procent af partiet.

