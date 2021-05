Pernille Vermund: 'Usselt og uværdigt'

Det er forræderi, når statsministeren alligevel vælger at tage tre mødre og deres tilsammen 14 børn hjem fra Syrien, skriver Ny Borgerliges formand

Der er tale om et usselt og uværdigt svigt af danskernes sikkerhed, når statsminister Mette Frederiksen vælger at hente tre mødre og deres tilsammen 14 børn hjem fra Syrien.

Det skriver Ny Borgerliges formand, Pernille Vermund, på Facebook.

'Disse mennesker har ikke et hjem i Danmark længere. Fremmedkrigere kan ikke komme hjem til Danmark. Danmark er ikke deres hjem. De har vendt os ryggen. De har forladt Danmark. De har tilsluttet sig Islamisk Stat, og de har vedkendt sig terrorens ansigt,' skriver hun og fortsætter:

'Ordene ovenfor er ikke mine. Det er Statsministerens.'

Dermed mener formanden, at Mette Frederiksen har svigtet danskerne ved ikke at holde sit ord.

Ifølge Pernille Vermund sætter Mette Frederiksen sin egen regerings flertal over danskernes sikkerhed og tryghed.

'Nu henter Mette Frederiksen IS-terroristerne til Danmark. Forræderi,' slutter hun sit opslag.

Mødrene spiller central rolle

Tidligere tirsdag aften kunne flere medier, heriblandt Ekstra Bladet, erfare, at statsministeren og regeringen har besluttet at hente de tre mødre og deres børn hjem. Yderligere fem børn bliver desuden hentet hjem til Danmark.

Mødrene spiller en central rolle i sagen om de danske børn i de syriske fangelejre. Det er i udgangspunktet en forudsætning for at få børnene hjem, at mødrene også følger med.

Regeringen har indkaldt til pressemøde om sagen tirsdag aften. Det begyndte klokken 19.30, og du kan se det herunder eller følge livebloggen her.