Naser Khader er tilbage fra sin sygemelding, jubler han på Facebook i bar overkrop på et billede taget under sydlige himmelstrøg.

Men hvad comebacket egentlig dækker over svæver i det uvisse.

Den konservative pressetjeneste oplyser nemlig over for Ekstra Bladet, at han slet ikke er velkommen i det politiske arbejde.

'Så længe der ikke er et resultat af advokatundersøgelsen, så har vi aftalt med Naser Khader, at han ikke deltager i det politiske arbejde,' oplyser partiet.

Det betyder blandt andet, at Naser Khaders ordførerskaber i øjeblikket varetages af andre konservative folketingsmedlemmer. Hvorvidt han deltager i partiets sommergruppemøde om godt ti dage er ligeledes afhængig af, hvorvidt advokatundersøgelsen er færdig.

At Naser Khader reelt er persona non grata i Konservative i disse dage understreges af formand Søren Pape Poulsen kommentar til Naser Khader udmelding på Facebook i bar overkrop.

Formanden har ingen kommentarer. Overhovedet.

Udmeldingen om Naser Khader gode helbred er ikke koordineret med partiet, forstår Ekstra Bladet.

Konservative har iværksat en advokat undersøgelse af Naser Khader opførsel det kom frem, at adskillige kvinder har oplevet seksuelle krænkelser begået af den prominente politiker.

Virkelig klamt

En psykologuddannet kvinde kunne blandt andet berette, hvordan Naser Khader uden hendes samtykke chokerede hende under et møde mellem de to vedrørende en bog.

- Jeg sidder nede i sofaen – og så tager han bukserne af og onanerer mig op i ansigtet. Og så kommer han ud over mig. Det gør han heldigvis meget hurtigt, for det var virkelig, virkelig klamt, fortalte den anonyme kvinder til DR om episoden fra begyndelsen af 2019.

Advokatundersøgelsen er ikke færdig. Den ventes inden månedens udgang.

Da det i april kom frem, at Naser Khader havde kontaktet arbejdsgivere til kritikere på sociale medier, understregede Søren Pape Poulsen, at den slags opførsel ikke skulle gentage sig.

Om krænkelsessagerne har partiformanden udtalt, at han ser på sagen med stor alvor.

Naser Khader har modtaget fuld løn under sin sygeorlov. Sygemeldingen indløb 12. april, da Berlingske havde afsløret hans fremfærd mod kritikere på sociale medier.

Naser Khader er ikke vendt tilbage på Ekstra Bladets henvendelser søndag.

