Peter Gæmelke: - Hun er valgt til at være en tro tjener

Inger Støjberg var for stærk en næstformand i Venstre, hun var ikke ydmyg nok over for formand Jakob Ellemann-Jensen, og hun blev blandt andet skrottet, fordi hun plejede for nære relationer til de øvrige blå partier og partiledere.

Sådan lyder det nu fra Venstre mangeårige medlem Peter Gæmelke, der udtaler sig på vegne af partiets forretningsudvalg.

- Hun er valgt til at være en tro tjener for formanden og være med til både på det organisatoriske plan og på det politiske plan at støtte op om den linje, han trækker, siger Peter Gæmelke.

- Hun har brugt lidt for mange kræfter på at være ude i forskellige politiske ærinder i stedet for at støtte op omkring formanden, Jakob Ellemann, og være en tro tjener.

For stærk

- Kan man sige, at det har været for stærk en næstformand, I har haft?

- Det kan man sådan set godt sige. På det politiske plan har de begge to haft en stærk platform. Og hun er nødt til at erkende, at hun når hun er næstformand, så påtager hun sig rollen at være tro tjener for sin formand, og dermed vil hun knap være så synlig, som hun måske er i en række andre sammenhænge i folketinget. Og derfor kan det godt være, at det er bedre for hende blot at være en stærk folketingspolitiker i Venstre og være med til at løse en række gode opgaver.

Den nu tidligere næstformand i Venstre Inger Støjberg sammen med Jakob Ellemann-Jensen, som smed hende på porten. Arkivfoto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

- Hvorfor er det et problem, at man har for tæt et forhold til de andre partier, når man er næstformand i Venstre?

- Det har været nævnt, som en af problemstillingerne. Men grundlæggende er hun ikke næstformand længere, fordi der har været samarbejdsvanskeligheder mellem hende og formanden.

- Hvad er problemet ved, at hun har tætte relationer til andre politiske partier?

- I min optik er det ikke et problem, at hun har tætte relationer.

Ingen eksempler

- Et af dilemmaerne er, at Inger Støjberg er en dygtig politiker, og hun vil gerne ud og markere sig i mange sager, men hun skal samtidig være en, der er med til at holde sammen på det hele. Og det er samarbejdet mellem formanden og næstformanden, der er grunden til, at det er havnet, som det er.

- Hvordan er det blevet gjort til et problem, at hun har et tæt forhold til de andre partier?

- Det er heller ikke gjort til et problem. Det er nævnt som en af problemstillingerne; at nogle gange gik hun måske mere op i det end i at være den tro tjener mod den formand, som partiet har valgt, og hvor hun har sagt ja til at være næstformand. Hun sagde selv, da hun blev valgt, at hun ville være med til at bære Jakob Ellemann ind i statsministeriet.

- Som det ser ud lige nu, kan Venstres mandater ikke trække Jakob Ellemann i statsministeriet. I det lys er det så ikke klogt at pleje god omgang til de partier, der skal hjælpe til?

- Det er i enhver sammenhæng klogt. Det er helt sikkert, at det er klogt at have en god relation til de borgerlige partier, men også til de andre partier. Men først og fremmest skal hun have en rigtig god relation til den formand, som hun er valgt til at være næstformand for.

- Skal det forstås sådan, at det kun er Jakob Ellemann, der skal pleje gode relationer til de øvrige blå partier?

- Nej, det skal det ikke. Det skal de alle hjælpe hinanden med. Men det skal være helt i tråd med den linje, som de i fællesskab har lagt.

- Kan du nævne konkrete eksempler, hvor du har set, at det har været et problem, at hun har plejet forhold til de øvrige blå partier eller partiledere?

- Nej, det vil jeg helst ikke bevæge mig ned i. Det er ikke min opgave. Det er Jakob Ellemanns opgave at sige, hvor det har trådt ham over tæerne.

