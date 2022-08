Peter Kofod er ny udenrigsordfører i DF

Dansk Folkepartis folketingsgruppe på seks medlemmer har fået fordelt ordførerposterne mellem sig, efter at en række fremtrædende folketingsmedlemmer i løbet af sommeren har forladt partiet eller Folketinget.

Den vigtige post som gruppeformand er gået til Alex Ahrendtsen, der har siddet i Folketinget siden 2011. I valget af udenrigsordfører har formand Morten Messerschmidt kigget sydpå.

Medlem af EU-Parlamentet Peter Kofod er DF's nye udenrigsordfører, til trods for at han ikke sidder i Folketinget.

- Jeg håber da, at det er, fordi der er nogle folk i partiets ledelse, der synes, at jeg har gjort det godt indtil videre.

- Og så hører det nok også sammen med, at jeg har siddet tre år i EU-Parlamentet og også sidder i parlamentets udenrigsudvalg og følger de dagsordener. Så måske ligger det egentlig meget godt, siger Peter Kofod.

Han kan dog ikke sidde i Folketingets Udenrigspolitiske Nævn og modtage fortrolige orienteringer.

Peter Kofod sad i Folketinget fra 2015 til 2019, inden han som spidskandidat for partiet blev valgt til EU-Parlamentet i 2019. Han stiller op ved næste folketingsvalg i Sønderborg.

Trods den nye post fortsætter han dog i parlamentet.

- Jeg tror da, at min hverdag bliver mere travl, end den er i dag. Men det er også lykken for en politiker at have travlt og meget i kalenderen, så det kan jeg ikke klage over, siger Peter Kofod.

I 17 år hed DF's udenrigsordfører Søren Espersen. Men han forlod partiet i juni og er nu løsgænger.

Kofod vil dog ikke afsløre meget om, hvordan han ser på udenrigspolitikken.

- Det vil jo blive blotlagt hen ad vejen. Men jeg kan sige så meget, at jeg har bidt meget mærke i partiformandens slogan: 'Danskerne først og Danmark først'. Det er det, der kommer til at være det helt klare udgangspunkt på det arbejde, som vi kommer til at lave på udenrigsområdet, siger han.

I forbindelse med at Morten Messerschmidt blev valgt som Dansk Folkepartis formand i januar, pegede han på Peter Kofod som sin oplagte næstformand.

Peter Kofod er dog på nuværende tidspunkt ikke næstformand i partiet. Det kræver en vedtægtsændring, når man ikke sidder i Folketinget. Vedtægterne betyder, at Dansk Folkeparti ikke vælger en næstformand før til partiets årsmøde i september.

Dansk Folkepartis nye ansigt på Christiansborg, Susanne Eilersen, er ved konstitueringen blandt andet valgt som ny retsordfører. Hun har overtaget mandatet fra tidligere formand Kristian Thulesen Dahl, der er blevet administrerende direktør i Port of Aalborg.

Morten Messerschmidt er fortsat politisk ordfører, mens Pia Kjærsgaard fortsætter som blandt andet udlændinge- og integrationsordfører og er ny kulturordfører.

Mette Hjermind Dencker er blandt andet ny sundhedsordfører. Det sidste medlem af gruppen, René Christensen, er blandt andet fortsat partiets finansordfører.