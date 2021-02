Peter Loft stiller op for Liberal Alliance

Som departementschef i Skatteministeriet blev han en af hovedpersonerne i sagen om tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidts lækkede skattepapirer, men det afholder ikke Peter Loft fra søge tilbage til rampelyset.

Efter flere skandaler er han nu klar som kandidat for Liberal Alliance.

Men risikoen for endnu en tur i modvind skræmmer ham ikke, lader han Ekstra Bladet forstå:

- Jeg har en vis øvelse i at have ørene i maskinen. Jeg er ikke så sart. Men det er da rigtigt nok, at hvis man var klog, holdt man sig langt væk.

Central i skandale

I 2012 blev han fritaget fra tjeneste som departementschef i skatteministeriet, efter tidligere statsminister Helle Thorning Schmidt (S) og hendes mand, Stephen Kinnocks, skatteoplysninger var blevet lækket. Siden fik han kritik for at have været for tæt på hendes sag, og i 2016 blev han officielt afskediget.

På spørgsmålet om, hvad han tænker om at have den sag i bagagen, siger han:

- Det er rigtigt, at jeg fik en hård medfart i Thorning-sagen, og jeg kunne også godt have tænkt mig, at min karriere på Slotsholmen var endt på en anden måde. Men det er ikke noget, der har givet granatchok eller har fået mig til at holde mig væk fra offentligheden, siger han.

Siden sin deroute har han været kommunaldirektør på Bornholm. Og blevet fyret. Han har været klummeskribent, og han har ytret sig i medierne. Og nu skal han altså ind i politik.

- Jeg har lovet at stille op til kommunalvalget i Gentofte. Men det er landspolitik, der har min hovedinteresse, siger han og bekræfter, at han går efter at blive folketingskandidat.

Han fylder 64 til sommer, og som han siger, har han en alder, hvor det er fint, hvis det går godt, og hvis det ikke gør, så går det også. Men når han i årevis har kæmpet for at hive skattepenge hjem, hvorfor vælger han så Liberal Alliance, der i årevis har kæmpet for at få skatten ned?

- Foreløbig synes jeg, at det flugter godt. Hvis jeg får at vide af partiet, at det gør det ikke, så må jeg tage den derfra. Jeg lægger mest vægt på den del af LA, der går ud på, om vi bruger vores penge på den rigtige måde, siger han:

Tilhænger af velfærdssamfundet

- Jeg er en varm tilhænger af velfærdssamfundet, som vi kender det. Og fundamentet for det er skattesystemet. Og der er jeg bekymret over to ting: At man dels læser mere og mere på et system, der i forvejen er overbelastet. Og den anden del er, at alle problemer i dette land løses ved, at der sendes flere penge.

Samtidig bemærker han, at der er sket en ændring med Liberal Alliance, der tidligere ville gå langt for at få topskatten ned.

- Det skal heller ikke være nogen hemmelighed, at det ensidige fokus på topskatten, der var en overgang, ikke passede til mig, siger han.

- Som jeg opfatter partiets skattepolitik nu, er den mere nuanceret over en bred kam. At man gerne vil forsøge at indrette skattesystemet på en smartere måde, og nedbringe skatten på en smart måde uden, at der udelukkende er fokus på topskat.

Han fortæller, at han har overvejet forskellige partier, men at det i sidste ende blev afgjort efter en samtale med partileder Alex Vanopslagh:

- Jeg har da været lidt rundt omkring, men inden for de seneste to år, har jeg været klar over, at hvis det skulle være, skulle det være LA, siger han.