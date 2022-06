Peter Skaarup melder sig ud af DF

Inger Støjbergs nye parti, Danmarksdemokraterne, får stensikkert opbakning til at komme i Folketinget, og hun kommer til at vælte sig i tilbud fra politikere, der vil elske at være i partiet. Alligevel kan partiet blive en stor maveplasker, hvis Inger Støjberg ikke har styr på det politiske benarbejde i at starte et nyt parti, mener Ekstra Bladets politiske kommentator Joachim B. Olsen

Peter Skaarup, som er gruppeformand i Dansk Folkeparti, melder sig ud af partiet. Det siger han til DR Nyheder.

Skaarup begrunder sin udmeldelse med, at han ikke har tillid til formanden Morten Messerschmidts ledelse.

- Jeg har altid været loyal overfor den formand, der har siddet. Først Pia Kjærsgaard, så Kristian Thulesen Dahl og nu i en kort periode Morten Messerschmidt. Men der kommer også et tidspunkt, hvor man ikke kan være loyal mere, siger han til DR Nyheder.

Den mangeårige gruppeformand vil i stedet tilslutte sig Inger Støjbergs nye parti, Danmarksdemokraterne.

Peter Skaarup fremhæver over for DR, at han kender Inger Støjberg godt og kan se mange punkter, hvor han er enig med hende.

Foto: Jens Dresling

Derfor vil han gerne være folketingskandidat for hendes nye parti ved et kommende folketingsvalg, siger han. Partiet er dog endnu ikke opstillingsberettiget.

Peter Skaarup har været medlem af Dansk Folkeparti, siden partiet blev stiftet i 1995.

Tidligere fredag oplyste også folketingsmedlemmet Jens Henrik Thulesen Dahl, som er bror til eksformand Kristian Thulesen Dahl, at han har meldt sig ud af Dansk Folkeparti.

Med Skaarups udmeldelse er Dansk Folkepartis folketingsgruppe blevet halveret, siden Morten Messerschmidt blev valgt som partiformand i januar i år.

16 personer blev valgt for Dansk Folkeparti, da der var valg i 2019. Nu er der otte folketingsmedlemmer tilbage.

Blandt afhopperne er Peter Skaarup det mest markante navn.

I et opslag på Facebook kalder Skaarup sin udmeldelse en tung beslutning.

- Jeg ønsker DF alt det bedste og takker partiet for rigtig mange gode år. Ikke mindst de mange hårdtarbejdende mennesker i baglandet og vores dygtige ansatte, som dag ud og dag ind gør en kæmpe indsats for at få det hele til at fungere, skriver han.