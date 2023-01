PFAS i folketingsmedlems badesø - partier kræver udvidet undersøgelse

En række partier kræver omfanget af PFAS i Danmark undersøgt.

Det sker, efter at tegn på det potentielt skadelig stofs omfattende udbredelse torsdag blev offentliggjort.

Enhedslistens politiske ordfører, Mai Villadsen, trækker miljøminister Magnus Heunicke (S) i samråd om omfanget af PFAS på statens arealer.

Det skriver hun på det sociale medie Twitter.

- Vi skal omgående have en kortlægning af denne skandale, og et forbud mod PFAS i forbrugerprodukter, skriver hun.

Der er fundet koncentration af PFAS-stoffer i græsprøver på 60 af 67 undersøgte arealer i Danmark, oplyser Naturstyrelsen torsdag.

Til TV 2 siger både SF, Danmarksdemokraterne, Venstre, Moderaterne og Det Konservative Folkeparti, at Miljøstyrelsen bør undersøge PFAS specifikt i den danske regn.

Der er nemlig ifølge mediet begrundet mistanke om, at netop regnen indeholder de potentielt sundhedsskadelige kemikalier.

Magnus Heunicke siger til TV 2, at regeringen vil arbejde for et forbud af PFAS på EU-plan.

I regeringsgrundlaget står det også, at der skal udarbejdes en national handlingsplan for at afværge, inddæmme og oprense forureningerne.

Her og nu vil man dog først færdiggøre det arbejde, der allerede pågår.

- Nu undersøger vores myndigheder det kød for at finde ud af, hvordan grænseværdierne er i de besætninger. Så snart de har færdiggjort de undersøgelser, vil vi selvfølgelig kommunikere dem og fortælle, hvad der er næste skridt, siger han til mediet.

Folketingsmedlem for Det Konservative Folkeparti Rasmus Jarlov skriver på Twitter, at PFAS også berører ham personligt.

- Det er et kæmpe problem. De har også lige fundet det i vores sø, så nu må vi hverken bade eller spise fiskene i den. Det virker til at være overalt, skriver han.

Naturstyrelsen har foretaget en stikprøveundersøgelse i samarbejde med Miljøstyrelsen.

Undersøgelsen er foretaget på statens arealer ved vestvendte kyster i Jylland og på Sjælland samt på syv af statens arealer langs den jyske østkyst.

Der er også foretaget 47 vandprøver, hvor der er fundet PFAS-stoffer i ni af tilfældene.

PFAS er en betegnelse for en gruppe af fluorstoffer, som er kendetegnet ved, at de stort set ikke nedbrydes i naturen.