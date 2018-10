PH-lamper, rod i cv'et og ansættelse af bekendt: Nu undskylder Niko

Ved du noget? Tip os på 1224@eb.dk eller sms/mms på 1224 (alm. takst)

Nu kryber Københavns kulturborgmester Niko Grünfeld (Å) til korset.

Ekstra Bladet er kommet i besiddelse af et brev, der er blevet sendt ud til alle medlemmer af Alternativet i København. Her undskylder borgmesteren for, at de mange møgsager smitter negativt af på partiet.

'Jeg er helt bevidst om, at de smitter negativt af på Alternativet i København og Alternativet generelt. Det vil jeg gerne undskylde over for – til Alternativets medlemmer og vores mange tusinde vælgere her i hovedstaden og til københavnerne generelt. Så her er min dybfølte og oprigtige undskyldning,' skriver Niko Grünfeld i brevet til partisoldaterne.

I sidste uge kom det frem, at han har indrettet borgmesterkontoret for 130.000 kroner. Til sammenligning har andre borgmestre på Københavns rådhus indrettet deres kontorer for under 20.000 kroner.

I forbindelse med istandsættelsen af kontoret havde han hyret en bekendt, der er lillesøster til en tidligere politisk rådgiver i Alternativet.

Fredag kunne Radio24syv afsløre, at Niko Grünfeld har rod i sit CV. I et tilsendt CV til Politiken skrev borgmesteren, at han har en to-årig masteruddannelse i 'positiv psykologi', hvilket ikke er tilfældet.

Niko Grünfeld holdt valgfest efter kommunalvalget i København på et diskotek med sexgynger. Foto: Jonas Olufson

Ked af det

Brevet med undskyldningen blev sendt ud til medlemmer af Alternativet fredag aften ved 19-tiden.

Bestyrelsen i Alternativet i København har sendt brevet ud i en mail. Her skriver de, at man stadigvæk bakker op om Niko Grünfeld som borgmester.

Ifølge brevet, som Niko Grünfeld har skrevet, har han tænkt og tænkt den seneste uges tid over, hvad han kunne have gjort anderledes. Det er åbenbart ikke meget.

'Jeg synes fortsat, at det var og er en god idé at åbne borgmesterkontoret op, så vi kan holde udvalgte offentlige kulturarrangementer på kontoret (som vi allerede har gjort), men hånden på hjertet: jeg skulle have været mere opmærksom på prioritering af indkøb til kontoret,' står der i brevet.

Trækker i land

Niko Grünfeld har ikke før sagt undskyld i forbindelse med de mange møgsager. Her har han stået fast på, at alt var efter bogen. I et læserbrev i Berlingske skrev han, at han ikke opfatter kontoret som sit eget. Det er derimod københavnernes.

Det gav bagslag for Niko Grünfeld. Borgmesterkontoret fik lige pludselig mange henvendelser fra københavnere, der gerne ville benytte kontoret.

Særligt et Facebook-event skaber lige nu stor opmærksomhed, hvor der bliver inviteret til CV-workshop i det omtalte lokale. Her har over 500 meldt deres ankomst og 1200 har på nuværende tidspunkt vist interesse.

Det fik borgmesterens pressechef til at præcisere.

- Så bliver man nødt til at lave en forespørgsel. Det er jo ikke et museum. Vi har ikke åbent for offentligheden, vi arbejder jo, siger Michael Trangbæk til Berlingske.

Til det spørger Berlingske udsendte:

Men Grünfeld siger jo, at det er københavnernes kontor?

- Det skal forstås billedligt talt. Det skal ikke forstås sådan, at det er åbent for alle og enhver til enhver tid. Grünfeld har ønsket i den udstrækning, det er muligt, at bruge kontoret til forskellige små, kulturelle arrangementer. De events er folk velkommen til, men det er primært et arbejdsrum, forklarer pressechefen til Berlingske.

Uffe Elbæk, Oliver Riel og Niko Grünfeld sammen til Alternativets landsmøde forrige år. Foto: Carsten Bundgaard

Flere møgsager på vej

Selvom det har været en hård uge for Niko Grünfeld, så mener han ikke, at det er slut med møgsagerne.

'For er der mon andre af mine valg og politiske prioriteringer, der kan blive stillet berettiget eller uberettiget kritiske spørgsmål til?' skriver Niko Grünfeld i brevet.

Til det svarer han: Det er der givetvis.

I det lange brev slutter borgmesteren af med, at han vil vinde vælgernes tillid tilbage. Men det bliver ikke lige nu. For nu vil Niko Grünfeld trække stikket de næste par dage, som han selv skriver det.

Ekstra Bladet prøver at komme i kontakt med Niko Grünfeld, selvom han efter eget udsagn har trukket stikket.