Pia fjende brager ind i hovedbestyrelsen

'Alle kan jo se, at det er op ad bakke.'

I starten af september var optimismen ikke stor fra Dansk Folkepartis tidligere folketingsprofil Martin Henriksen, men få uger efter kan han notere fuld opbakning fra DF's bagland.

Brager ind

På partiets landsmøde er Martin Henriksen blevet valgt ind i hovedbestyrelsen som topscore.

Det sker ovenpå en tid, hvor han i særdeleshed har været ude med harsk kritik af den siddende ledelses udlændingepolitik, der administreres af partistifter Pia Kjærsgaard, der er udlændingeordfører, og som af Henriksen kaldes for slap.

Siden har Dansk Folkepartis tidligere mangeårige næstformand, Søren Espersen sagt til Ritzau:

- Vi har præcis den samme stærke og stramme udlændingepolitik, som vi altid har haft, sagde han.

- At begynde at lade som om, at hun (Pia Kjærsgaard, red.) er en slapper, det er simpelthen uanstændigt.

Ævl og kævl

Det har dog ikke fået Martin Henriksen. Til klapsalver indtog Martin Henriksen tidligere på dagen scenen i Herning med ordene:

- Folk vil huske os for Meld og Feld og ævl og kævl.

Publikum kvitterede med klapsalver. Pia Kjærsgaard med tommelfingrene ned. Ekstra Bladets politiske kommentator Joachim B. Olsen summerer:

- Fløjkrigen står i lys luge.

Gense Martin Henriksen sætte tur på situationen i nedenstående klip.