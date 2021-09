Pia K afviser intet: - To måneder er lang tid i politik...

Partimoder Pia Kjærsgaard afviser ikke, at hun vil være DF-formand efter kommunalvalget om to måneder

Pia Kjærsgaard holder døren åben for at tage roret i Dansk Folkeparti efter kommunalvalget om to måneder.

Hun har afvist at stille op til kampvalg på partiets årsmøde, der åbner lørdag formiddag. Men kun lige præcis dét.

Hun har til gengæld ikke afvist noget som helst efter kommunalvalget, og inden hun fik sat sig til rette på sin stol i Herning Kongrescenter, gentog hun sit budskab til Ekstra Bladet:

- To måneder i dansk politik i ufattelig lang tid, så alt kan ske, og jeg kan ikke tage stilling til noget som helst, siger hun til spørgsmålet om, hvorvidt hun kan finde på at tage roret i partiet efter kommunalvalget.

- Hvad mener du konkret med, at ’alt kan ske’. Betyder det, at om to måneder kan det godt være, du vil være formand?

- Nej, det mener jeg ikke. Jeg mener, at der jo sker så meget mærkeligt i disse år i dansk politik, folk kan lave nye partier fra den ene dag til den anden. Så derfor kan jeg slet ikke tage stilling til, hvad der sker om to måneder.

'Kan være og kan være'

- Så selvom du ikke stiller op som formand i dag, kan det så være, at du vil gøre det efter kommunalvalget?

- Kan være og kan være. Jeg vil slet ikke forholde mig til det. Nu arbejder jeg på, at kommunalvalget skal blive så godt som muligt.

- Der er mange i dit parti, der gerne vil have, at du tager roret, så hvorfor gør du ikke det?

Det er ikke et quick fix, det her. Det er ikke sådan, at selvom jeg gik op og sagde, at nu er jeg formand, så ville alt blive ændret. Sådan er det ikke. Så der bliver jeg nok nødt til at nedtone forventningerne,siger Pia Kjærsgaard, der herefter lukkede af for flere spørgsmål.

