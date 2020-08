Pia K glemt på vigtig mail: - Underlig behandling

Der var lutter god stemning, da Folketingets præsidium i starten af august skulle tage stilling til, om regnbueflaget for første gang skulle hejses foran Christiansborg.

De øvrige medlemmer af præsidiet, Karen Ellemann (V), Jens Rohde (R) og Trine Torp (SF), modtog alle en mail fra Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen (S), og svarede hurtigt tilbage, at de bakkede op om forslaget.

Men der kom aldrig svar fra Pia Kjærsgaard.

Formanden havde nemlig glemt en vigtig ting - at inddrage DF'eren.

- Jeg bliver først bekendt med, at det er stemt igennem i præsidiet, da Radioavisen ringer og spørger om min kommentar til det 6. august. Der bliver jeg meget overrasket, for jeg ved slet ikke, at det er noget, vi har diskuteret, men det er åbenbart blevet vedtaget dagen før, fortæller Pia Kjærsgaard til Ekstra Bladet.

Fortørnet

DF'eren skyndte sig at ringe til formand Henrik Dam Kristensen for at få en forklaring.

- Jeg ringer til Dam og er temmelig fortørnet. Han siger, at jeg jo desværre er blevet glemt. Jeg tror på, at det ikke har været i ond mening, og at det er sket i en beruselse af, at man øjnende et flertal. Men det er da en underlig behandling, siger Pia Kjærsgaard.

I en mail til Ekstra Bladet forklarer Henrik Dam Kristensen, at mailen blev sendt til en forkert mailadresse.

'Desværre blev mailen til Pia Kjærsgaard ved en fejl ikke sendt til den rigtige mailadresse. Det har jeg også beklaget over for Pia Kjærsgaard', skriver formanden.

Nej til prideflag

Regnbueflaget så dagens lys i halvfjerdserne og blev et symbol på kampen for homoseksuelles rettigheder. I dag bruges det af flere organisationer som en hyldest af mangfoldigheden.

Havde Pia Kjærsgaard fået mailen, ville svaret dog have været et klart nej til at hejse det regnbuefarvede flag.

- Jeg synes, det er en forkert beslutning. Men det er en underlig sag. For et års tid siden havde vi det oppe at vende på et langt præsidiemøde. Der blev vi enige om, at det ville være vanskeligt at forklare andre foreninger, hvorfor vi ikke også flager for dem. Lige pludselig er stemningen så en anden, selvom det er de samme, der sidder i præsidiet.

Du har tidligere udtalt, at der er for meget 'bøsse, drag og gejl i Eurovision'. Handler det her om, at du er imod at flage, fordi det netop handler om at fejre mangfoldigheden og homoseksuelle?

- Nej, men hvad så med WHO, Greenpeace, Kvindernes Internationale Kampdag og alle de andre? Hvordan skal vi sige til dem, at de ikke må få deres flag op. For mig har det intet med pride at gøre. Vi er fyldt med pride den her uge, og det er jo fint, siger Pia Kjærsgaard.

Skal du selv ud og fejre priden?

- Nej, det skal jeg ikke.