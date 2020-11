Pia K: Jeg kan ikke leve med det

Dansk Folkepartis dronning gennem 25 år Pia Kjærsgaard går frontalt ind i partiets vælgerkrise på årsmødet.

- Jeg har altid kaldt en spade for en spade, og sagt det som det er. Så det vil jeg også gøre nu, indledte hun talen med på årsmødet i Odense, hvor Ekstra Bladet er til stede.

Mens DF's formand, Kristian Thulesen Dahl, i sin tale hoppede elegant henover meningsmålingerne, der kun er blevet dårligere for partiet siden katastrofe-valget i 2019, tog Pia Kjærsgaard fat om det, der må ligge de fleste DF-vælgere på sinde.

For der blev begået fejl ved folketingsvalget, mener hun. Og det har efterladt partiet i krise.

- Mange af os kan ikke leve med den situation, DF står i. Og jeg kan slet ikke, siger Pia Kjærsgaard i sin tale på årsmødet, der også markerer partiets 25 års jubilæum.

Artiklen fortsætter under videoen...

Se Ekstra Bladets politiske kommentator Joachim B. Olsens analyse af splittelsen i Dansk Folkeparti

Poul Blod ofrer sig for Tulle

Tullet i søvn: Kæmper mod frisk Vermund

Svær situation

Ved det seneste folketingsvalg fik partiet beskedne 8,7 procent sammenlignet med resultatet i 2015, hvor DF tog Danmark med storm med 21,1 procent.

Og det spøger stadig, mener den tidligere formand.

- Dansk Folkeparti står stadig i en svær situation. Det var to forfærdelige valg i 2019, og vi kæmper stadig med efterdønningerne. Sådan er det. Det har vi alle sammen mærket, siger Pia Kjærsgaard.

DF bløder i sort efterår - Vermund høster Siden sommerferien er Dansk Folkepartis vælgerflugt bare blevet ved og ved, viser Voxmeters ugentlige målinger. Ved indledningen på den politiske sæson - 24. august- stod partiet på 7,4 procent. 23. november er opbakningen 5,1 procent. Dermed er DF skrumpet yderligere siden folketingsvalget grundlovsdag 2019, hvor 8,7 procent af vælgerne satte kryds ved Thulesen Dahls tropper. Billedet bekræftes i de vægtede snit, hvor flere meningsmålinger lægges sammen. Berlingske Barometer giver DF 5,6 procent, hvis der var valg i dag. I samme periode har Nye Borgerlige haft vokseværk. På valgdagen for halvandet år siden fik partiet beskedne 2,4 procents vælgeropbakning. I dag måler Voxmeter Vermunds hær til 5,2 procent. Hos Berlingske Barometer måles Nye Borgerlige til 6,4. Kilde Voxmeter og Berlingske Barometer

'2020-sidespor'

I sin tale gennemgik Pia Kjærsgaard en lang række af de sejre, Dansk Folkeparti har haft gennem partiets første 25 leveår.

Men der er stadig kampe at kæmpe, mener hun. Og her nævnte hun det, hun i talen kaldte et '2020-sidespor', som Dansk Folkeparti må sige fra overfor for at vende skuden.

Her kunne hun nævne regnbueflaget over Christiansborg, sportsfolk, der knæler i sympati med Black Lives Matter-bevægelsen og juridisk kønsskifte uden aldersgrænse.

- Et nej betyder ikke, at vi er for racisme eller imod LGBT-personer. Det betyder slet og ret det modsatte. At vi allerede har et samfund, som ikke diskriminerer på baggrund af race eller seksualitet, siger hun.