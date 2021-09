'Jeg opstiller ikke på årsmødet i weekenden.'

Sådan lyder det fra Pia Kjærsgaard i en sms til B.T. forud for et kaotisk årsmøde i Dansk Folkeparti.

Det flugter med tidligere tilkendegivelser fra Pia Kjærsgaard til Ekstra Bladet, hvor DF-stifteren forklarede, at hun 'ikke er interesseret' i formandsposten.

Ekstra Bladet har forsøgt at spørge Pia Kjærsgaard, om hun kunne tænkes at stille op til DF-topposten på et tidspunkt i fremtiden efter weekendens årsmøde. Dette er der endnu ikke kommet svar på.

Kjærsgaard har de seneste dage været nævnt af adskillige lokalformænd som en mulig arvtager for Kristian Thulesen Dahl. Ekstra Bladet har blandt andet afsløret, hvordan fire lokalformænd har tryglet Kjærsgaard om at tage en tørn mere ved roret.

Pia K: Jeg opstiller ikke i weekenden

God for DF

- Det vil være rigtig godt for Dansk Folkeparti, hvis Pia Kjærsgaard kunne tage over igen. Det vil give ro for partiet, sagde Rita Rahbæk til Ekstra Bladet fra Gentofte-foreningen, hvor Pia Kjærsgaards mand, Henrik Thorup - i parentes bemærket - er næstformand.

Lokalformanden understregede, at hendes opfordring skal ses som en direkte reaktion på de fire lokalformænd i Aarhus, Aalborg, Odense og København, der alle - som afsløret i Ekstra Bladet - har sendt et brev til Pia Kjærsgaard.

- Det er den kontekst, det skal ses i. Det er deres opfordring, jeg bakker op om.

- Hvad vil Pia Kjærsgaard kunne gøre for DF nu?

- Jamen, prøv at se, hvad der skete, da hun var formand, og hvad der så er sket, efter Kristian Thulesen Dahl kom til. Jeg har ikke noget imod Kristian Thulesen Dahl. Han er et dejligt menneske. Men Pia Kjærsgaard vil være bedre for os lige nu, siger Rita Rahbæk.

- Er det en direkte opfordring?

-Ja.

