Pia K om dansk IS-fanges nødråb: Han kan rådne op

Dansker fængslet i Syrien kan få lov at rådne op i fængslet og aldrig vende hjem til Danmark, hvis det står til Pia Kjærsgaard. Alternativet vil hjælpe både far og søn

Pia Kjærsgaard ryster på hovedet, da hun ser Ekstra Bladets interview med ’Kristian’. Den 28-årig danskers råb om hjælp fra et syrisk fængsel preller af på politikeren.

Ekstra Bladet har besøgt pæredanske ’Kristian’, der på niende måned sidder fængslet i Syrien, efter han har overgivet sig til kurdiske styrker i en IS-højborg i det borgerkrigsplagede land.

Men selvom han nægter at have kæmpet for kalifatet og nu beder den danske stat om hjælp, er der ingen sympati fra Dansk Folkepartis udlændingeordfører:

- Man bliver berørt og oprørt. Hvad sker der lige for sådan en mand? Og han lyver jo lige så stærkt, som en hest kan rende.

- Hvad får dig til at sige det?

- Jo, men altså, han ved ikke rigtig, om han har set nogen henrettelser. Det tror jeg, man ville vide. Og man ville svare klart nej. Og man ville måske også bryde lidt sammen, mener jeg, hvis man er et almindeligt menneske og havde set de henrettelser.

- Jeg har ikke sympati for ham. Han skal ikke hjem. Han ligger, som han har redt. Nu bliver han ynkelig og vil gerne hjem og passes på i Danmark. Det kan jeg sådan set godt forstå. Men jeg mener sådan set, at løbet er kørt.

Ifølge Kjærsgaard bør Danmark afmelde sig de konventioner, der dikterer, at vi skal hjælpe statsborgere fanget i udlandet – herunder børnekonventionen, der kræver, at nationer ikke straffer børn for deres forældres valg.

- Jeg tror ikke et øjeblik på ham. Jeg tror, han har villet ned og være IS-kriger, som det så forkert hedder.

- Han beder også den danske stat om hjælp til sin søns uddannelse. Har vi en forpligtelse over for hans søn?

- Nej, det har vi ikke.

- Hvorfor ikke?

- Vi har heller ikke nogen forpligtelse over for hans alt, alt for unge kone. Han har valgt sit liv. Og det er trist. Men igen: så har vi ikke nogen forpligtelser over for de her mennesker.

- Så han kan få lov at sidde og rådne op, hvis det står til dig?

- Ja, det kan han.

Alternativet: Hjælp ham

Hos Alternativet mener rets- og udlændingeordfører, Sikandar Siddique, omvendt, at staten bør holde sig for god til at gå på kompromis med retsprincipperne, selvom han ikke finder 'Kristians' forklaring troværdig.

Sikandar Siddique mener, at Danmark bør yde hjælp til den fængslede IS-fange. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Han siger, han ikke har kæmpet for Islamisk Stat. Personligt har jeg svært ved at se, at det hænger sådan sammen.

- Vi har en dansk statsborger, der sidder fængslet i Syrien og beder om hjælp. Hvad skal den danske stat gøre?

- Vi har nogle internationale forpligtelser. Vi har et moralsk ansvar. Ikke kun over for ham, men over for vores retssamfund. Over for vores retsprincipper. De siger, at vi skal tage os af vores danske statsborgere. Selvom vi ikke har lyst, lad mig slå det helt fast. Vi så inderst inde helst, at de ikke kom tilbage.

- Men vi har her at gøre med en mand, som ikke vil svare på, hvorvidt han har overværet eller været i nærheden af de her offentlige henrettelser, som IS har foretaget. Hvorfor skal vi tage sådan en mand hjem til Danmark?

- Hele IS’ kamp handler om at afmontere de vestlige værdier og bekæmpe vores frie samfund. Hvis vi i frygten for fremmedkrigere netop går deres ærinde, så har vi allerede tabt. Så gør vi IS’ arbejde færdigt.

- Han har en søn, som han fik med en ung syrisk kone, han er blevet gift med. Hvad siger du til det?

- Børnekonventionen, som Danmark har tiltrådt, siger, at barnet er sit eget individ og har sine egne rettigheder.

- Så vi skal hjælpe barnet?

- Derfor er vi forpligtet til at hjælpe barnet.

Kristian Heegaard. Foto: Tariq Mikkel Khan

Heller ikke De Radikales retsordfører, Kristian Heegaard, mener, at Danmark kan sidde vores konventionsforpligtelser overhørig.

- Barnet har ikke vendt Danmark ryggen. Slet ikke når det kun er halvandet. Og hvis vi kan forhindre, at det barn bliver radikaliseret, så bør vi gøre det.