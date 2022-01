Pia K svarer Tulle hårdt igen

DF's stifter mødte frem i Herning Kongrescenter, hvor hun søndag skal overvære formandsslaget i det parti, hun selv har skabt.

Og det var med et hårdt modangreb mod Kristian Thulesen Dahl, der fra morgenstunden havde sendt giftige stikpiller i retning af partimoderen.

- Jeg har hjulpet og hjulpet og hjulpet. Jeg er overrasket. Han kunne have sagt mange andre gode ting. Det har desværre været en beskidt valgkamp. Vældig beskidt.

Foto: Anthon Unger

DF-stifteren siger, at hun kæmper videre for sit parti.

- Jeg er her, og jeg kæmper videre. Det er min natur. Altså, nogen gange har modstand været min morgenmad, frokost og aftensmad. Langt de fleste stunder har været gode og positive.

- Hvilken sanktion skal der være for en ny ledelse for dem, der har ytret sig om, at de har truet med at gå?- Jeg truer ikke med at gå. Jeg truer med at blive. Sådan synes jeg, det skal være.

DF-stifteren blev fra morgenstunden angrebet af sin efterfølger i formandsstolen, Kristian Thulesen Dahl.

- Min oplevelse var, at hun stadig ønskede at være en reel leder af Dansk Folkeparti og styre rigtig mange ting, siger han bl.a.

