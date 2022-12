Pia K. angriber tidligere veninde: Hun forstår engelsk

Det passer ikke, når tidligere DF-chef påstår, at hun ikke forstår et kuk engelsk, lyder det nu fra partistifteren

DF-stifter Pia Kjærsgaard går nu i kødet på en central figur i retssagen mod Morten Messerschmidt.

Det sker, da hun fredag formiddag afgiver forklaring i Retten på Frederiksberg.

Det passer simpelthen ikke, når DF's tidligere administrationschef, Jeanie Nørhave, påstår, at hun er så elendig til engelsk, at hun ikke kunne læse de dokumenter, hun fejlagtigt underskrev som hoteldirektør.

- Det har overrasket mig at læse, lyder det fra Pia Kjærsgaard i vidneskranken.

Pia Kjærsgaard fortæller, at hun har haft en meget nært personligt forhold til Jeanie Nørhave. Der var faktisk tale om en veninde-relation. Efter retsmødet ville DF-stifteren ikke oplyse, hvorvidt venindeforholdet stadig er intakt.

Talte løs

I vidneskranken udpenslede Pia Kjærsgaard, hvordan Jeanie Nørhave på en rejse til Taiwan slog sig løs på engelsk.

- Ja, det gjorde hun. Hun havde da ikke engelsk på universietsgrad. Men jeg kan godt lide, at hun bare springer ud i det.

- Så hun slog dig ikke som en person, der slet ikke kunne engelsk?, spørger forsvareren for Morten Messerschmidt.

- Nej, siger Pia Kjærsgaard.

Tidligere i sagen har Jeanie Nørhave vidnet. Her forklarede hun, at hendes ægtemand var rejst med til Taiwan på den pågældende rejse for at optræde som tolk. Men også det afviste Pia Kjærsgaard.

- Hun var ikke bleg for at byde ind. Hun er et selskabsmenneske.

- Er det din opfattelse at Nørhave både taler og forstår det mundtlig?, spørger forsvareren for Søren Peter Jensen, der ligeledes er tiltalt i sagen.

- Ja.

Pia Kjærsgaard beskriver i øvrigt Jeanie Nørhave som en meget detaljeorienteret medarbejder, så hun har svært ved at tro, at hun ikke skulle læse de ting, hun skriver under.

Kan klare mig selv

Det var Ekstra Bladet, som afslørede, at Jeanie Nørhave underskrev som 'service provider' på kontrakter for de påståede Meld-konferencer i 2014 og 2015.

Jeanie Nørhave har været sigtet for dokumentfalsk pga. underskrifterne, men der blev aldrig rejst tiltale.

Efter Pia Kjærsgaards vidneforklaring afviste hun skarpt, at hun har koordineret sin vidneforklaring med Morten Messerschmidt.

- Jeg kan godt klare mig selv, siger hun skarpt, og vender snuder mod en ventende bil.

Morten Messerschmidt er tiltalt for EU-svig og dokumentfalsk. Han nægter sig skyldig.

