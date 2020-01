Pia K. gik juleamok: Halv million skattekroner på pynt

Tidligere formand Pia Kjærsgaard har glemt, at hun godkendte budgettet. Henrik Dam Kristensen har sat DF-stifteren på plads

Julepynten på Christiansborg var slet ikke storslået nok.

Så klar var beskeden fra Pia Kjærsgaard, da hun i november satte sig til tastaturet og sendte en mail til Folketingets Præsidium og Folketingets direktion.

Hun var især utilfreds med, at tårnet på Christiansborg og Slotspladsen ikke var oplyst tilstrækkeligt i den mørke tid.

Derfor opfordrede hun i utvetydige vendinger Henrik Dam Kristensen (S), hendes arvtager som Folketingets formand, til at give juleudsmykningen en ekstra spand kul.

I 2018 var der ti store juletræer med lys på Slotspladsen. I 2019 blot to. Ikke godt nok ifølge eks-formanden.

Men beskeden fra Henrik Dam Kristensen var soleklar i en opfølgende mail sendt til Pia Kjærsgaard og den lille kreds på en håndfuld folkevalgte og et tilsvarende antal administrative ledere, som står for Folketingets daglige drift.

Seks ugers fuldtid

Udgiften til julepynt var i Pia Kjærsgaards sidste embedsår blevet al for høj, understregede socialdemokraten.

En halv million kroner løb 2018-juleregnskabet op i. Og det var for dyrt, oplyste Henrik Dam Kristensen over for sin forgænger.

Desuden brugte Folketingets ansatte 215 mandetimer på den omfattende oppyntning. Det svarer til næsten seks ugers fuldtidsarbejde.

Særligt rækken af juletræer på Christiansborg Slotsplads fik udgiften til at løbe i vejret.

Selvom træerne var fastgjort med tonstunge betonklodser, så væltede de flere gange og mandskab blev tilkaldt.

Derfor skar Henrik Dam Kristensen ned på julepynten.

Henrik Dam Kristensen har ikke lyst til at udtale sig om sagen, men presseansvarlig i Folketinget Claus Brask oplyser, at Pia Kjærsgaard i begyndelsen af november 2018 uden om Folketingets Præsidium godkendte budgettet til det års juleudsmykning på en halv million kroner.

Mette Fredriksen foran et juletræ i Folketinget i december 2018. Træet var en del af den udsmykning som samlet kostede statskassen over en halv million kroner Foto: Linda Johansen

Kunne klares for 15.000 kr.

Med til at hive udgifterne i vejret til udsmykningen i 2018 var blandt andet en lysdesigner fra Tivoli, 10 seks meter høje juletræer og omfattende julebelysning i tårnet på Christiansborg.

De 215 mandetimer gik til Folketingets personale som i løbet af november og december vedligeholdte og rengjorde juleudsmykningen.

Den endelige udgift løb op i 507.000 kroner. Den lille budgetoverskridelse skyldes hærværk mod juletræerne på Slotspladsen.

I november 2019 besluttede Henrik Dam Kristensen derfor at skære budgettet til juleudsmykning gevaldigt ned. For blot 15.000 kroner blev Christiasnborg udsmykket for i den netop overståede juletid i 2019.

Claus Brask, presseansvarlig i Folketinget, understreger, at han som embedsmand ikke har nogen holdning til juleudsmykningen.

- Jeg oplyser dig bare de kolde facts, siger han.

Om Henrik Dam Kristensens beslutning om at skære ned på udgifterne til juleudsmykning, siger han:

- Jeg kan bare konstatere, at den nye formand besluttede at der skulle bruges færre penge.

Indeholdt i den halve million kroner er også 120.000 kroner til lyskæder, som Folketinget har gemt til senere brug.

Sådan så Pias juletræer på Slotspladsen ud. Foto: Privatfoto

Disse juledekorationer mødte også besøgende i Folketinget i december 2018. Foto: Privatforo

Pia Kjærsgaard: Jeg var nok forhippet på de juletræer

Pia Kjærsgaard erkender, at en halv million kroner til juleudsmykning er alt for mange penge.

- Jeg erindrede simpelthen ikke, at det kostede så meget for at være helt ærligt. Men det er en vanvittig pris. Det er jeg fuldstændig enig i.

- Det undrer mig, at det kommer bag på dig, at det kostede så meget. Du godkendte jo budgettet?

- Hvis administrationen siger det, så har jeg også gjort det.

- Det er jeg rigtig ked af. Jeg kan ikke huske det. Men det er mit ansvar.

- Det er vel ikke så mærkeligt, at det bliver dyrt, når man hyrer en lysdesigner fra Tivoli.

- Det ligger så ikke på mit bord.

- Så det var ikke noget du besluttede?

- Nej, det var det bestemt ikke. Vi havde det oppe i Præsidiet, hvor alle var enige om, at der skulle være juleudsmykning. Men hvordan det er foregået, og hvem man har hyret, det er jo ikke noget formanden beskæftiger sig med.

- Okay, men beslutningen om at juleudsmykningen skulle være på det niveau, var en beslutning, du tog. Det siger administrationen?

- Jamen, ingen tvivl om, at hvis administrationen siger, jeg har godkendt det beløb, så har jeg godkendt det.

- Men det er ikke noget, hvor jeg har sagt, nu skal I gøre sådan og sådan. Det er ikke mit bord.

Pia Kjærsgaard understreger, at beslutningen om at hyre lysdesigner fra Tivoli ikke var hendes. Kæmpebudgettet vedkender hun sig ansvaret for. Her ses hun på valgnatten i fjor. Foto: Olivia Loftlund

- Beslutningen om at juleudsmykningen skulle være noget ud over det sædvanlige, har Præsidiet ikke været inde over. Det var din beslutning, oplyser administrationen.

- Jeg må bare sige, at alle har været glade for det. Jeg tror faktisk aldrig nogen sinde, at der nogen, der er kommet med så mange bemærkninger, men ingen har efterfølgende tænkt, hvor meget koster det. Der var ikke nogen, som var uenige i Præsidiet. Eller imod det. Tværtimod.

- Men alligevel siger de, at du godkendte budgettet på en halv million.

- Hvem siger det?

- Det oplyser Claus Brask fra administrationen.

- Ja, okay. Det siger jeg også. Jeg undrer mig i dag over, at jeg nok har været så forhippet på at få de juletræer op, så jeg ikke har sagt, det er simpelthen bare for mange penge.

- Det er formandens ansvar. Det prøver jeg på ingen måde at frasige mig. Overhovedet ikke.

- Hvordan har du det med, at Henrik Dam på den måde løftede pegepinden over for dig?

- Det er helt fint. Beløbet er gået for meget min næse forbi. Det er for mange penge. Og godt vi fik lys - om jeg så må sige - på det. Det duer bare ikke. Og jeg forstod hans beslutning, siger Pia Kjærsgaard.