Pia K. hylder Messerschmidt som arvtager til DF

Der er kommet ro i rækkerne i Dansk Folkeparti, efter Kristian Thulesen Dahl i sidste uge pegede på Morten Messerschmidt som partiets næste formand.

Det siger Pia Kjærsgaard, der i et interview med Politiken roser Morten Messerschmidts intellektuelle begavelse, hans flittighed, retorik og evner til at mestre de fleste emner.

Hun kan ikke sige, hvornår overtagelsen af tronen skal finde sted, men hun siger i stedet, at ting går hurtigt, når det handler om politik.

- Man ved aldrig. Politik er totalt uforudsigeligt. Det kan jeg i hvert fald tale med om. Der er ingen steder, at noget kan ske så hurtigt som herinde, siger Pia Kjærsgaard til Politiken.

Hun glæder sig over, at det nu er den officielle holdning, at Messerschmidt skal overtage. Også selvom at han tidligere har givet partiet problemer, da det blev kendt, at han systematisk havde svindlet med EU-midler. Hun fortæller, at han er blevet ældre og har fået mere erfaring.

- Men selvfølgelig er det hans ansvar, at vi har haft rod og usikkerhed i en årrække, siger hun.

Lagde kupplaner

Diskussionen om, hvem der skal overtage posten, allerede inden formanden er på vej derfra, kommer efter at en ny bog, 'Kong Kristian: Mennesket, magten og faldet', kunne afsløre, at den nu udpegede kronprins allerede efter folketingsvalget i 2019 lagde kupplaner.

Her kunne man læse, at netop Pia Kjærsgaard støttede Morten Messerschmidts planer om at overtage tronen. Og det er ikke af ringe betydning. Flere kilder fortæller, at den tidligere formands stemme vejer tungt.

En kalder hende tilmed 'kongemageren'.