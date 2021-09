Pia K. i opløsning: - Utilgiveligt

Kaos på årsmøde: Pia Kjærsgaard er helt oppe i det røde felt over tale fra særligt Martin Henriksen op til hovedbestyrelsen

Kaosset på Dansk Folkepartis årsmøde står i lys lue.

DF-partimoderen Pia Kjærsgaard har kastet sig ud i et rasende angreb på sin partifælle Martin Henriksen efter dennes valgtale, som førte til en overbevisende sejr.

Kjærsgaard lader vreden skinne klart igennem i et mere end syrligt interview med Ekstra Bladet, efter hun blev filmet af TV2s kameraer vende tommelfingeren ned, mens Henriksen talte.

- Jeg synes de, (Martin Henriksen og Erik Høgh-Sørensen, red.) var, som de har været de sidste 14 dage – mans skælder ud på alt og alle og man ’forstår’ virkelig, hvad der skal foregå politisk; specielt ift udlændingepolitikken. Og det, synes jeg jo ikke lige, hører hovedbestyrelsen til.

- Det er noget af nogle stikpiller, de kommer med undervejs. Hvordan påvirker det dig?

- Jo, men jeg sidder bare og ryster på hovedet. Kristian Thulesen Dahl har for et par uger siden sagt, de skulle holde inde. Det blæser de bare på. Det synes jeg må være hans afdeling.

- Du er fanget, hvor du rækker tommelfingeren ned. Hvofor gjorde du det?

- Jo, men jeg blev simpelthen så vred. Det var Martin Henriksen, og jeg synes, det var en aldeles svulstig måde, han opførte sig på. Det bryder jeg mig ikke om.

Utilgiveligt

- Hvad tænker du, det her betyder for DF?

- Jeg synes, det er utilgiveligt. Der er vi ikke vant til. Det er ikke sådan, vi plejer at behandle hinanden. Men jeg skal understrege, at uanset, hvem der bliver valgt til hovedbestyrelsen, så respekterer jeg det. Jeg kunne ikke tænke mig at kritisere det.

- Nogen vil mene, det vækker mindelser om Fremskridtspartiet i 1995. Er du enig i det?

- Nej, det synes jeg ikke. Der er langt fra. Vi smider ikke æbler og appelsiner i hovedet på hinanden og pifter balloner. Men man skal passe på – uanset hvem der sidder i hovedbestyrelsen. Og det kan jeg også forstå på Kristian Thulesen Dahl, at nu skal der sættes en prop i det fra på mandag.

- Tror du, han kan holde styr på sine tropper?

- Altså, han har jo nærmest aflagt ed på det her på årsmødet. Så det er han nødt til.

Overgangsfigur

- Men hvis han ikke kan, vil du så helt afvise at være en overgangsfigur i en periode?

- Overgangsfigur?

- Ja, det er der flere i partiet, der betegner dig som?

- Man er jo blevet 74, så det må jeg jo tage med. Jeg kommer aldrig til at stille op til et kampvalg mod Kristian Thulesen Dahl.

- Men kunne du forestille dig at blive båret ind på skjolde?

- Jamen, vi må se, hvordan det hele går. Men det er sket ikke det, jeg beskæftiger mig med i dag.

