Pia K.: Jeg har ikke tid

Dansk Folkepartis stifter og tidligere formand, Pia Kjærsgaard, kan meget vel have et afgørende ord, når det kommer til partiets fremtid efter Kristian Thulesen Dahls afgang.

Men Kjærsgaard holder indtil videre kortene tæt ind til kroppen.

I første omgang sneg hun sig onsdag formiddag forbi den ventende presse.

Da Ekstra Bladet senere mødte Pia Kjærsgaard og spurgte, om hun har en kommentar til situationen i sit parti, var meldingen særdeles kort.

- Jeg har ikke tid, lød det blot fra Kjærsgaard.

Dermed mangler offentligheden stadig at høre hendes bud på, hvad der nu skal ske i det kriseramte parti.

Pias plan?

Efter den kæmpe vælgerlussing ved tirsdagens kommunalvalg har Kristian Thulesen Dahl meddelt, at han ønsker, at der bliver indkaldt til et ekstraordinært landsmøde, hvor der skal udpeges en ny formand.

I dette spil om magten kan Pia Kjærsgaard sidde med en afgørende hånd.

Partiveteranen har tidligere meddelt, at hun ikke selv agter at gå efter formandsposten - trods opfordringer i forbindelse med DF's kaotiske årsmøde tidligere på året.

Om Kjærsgaard stadig ser sådan på sagen efter Kristian Thulesen Dahls afgang, står hen i det uvisse.

Kandidaterne til at tage over efter Tulle står således ikke i kø til at melde sig på banen.

Messerschmidt overvejer

Da Morten Messerschmidt mødte pressen onsdag formiddag, sagde ham om sine formands-tanker:

- Det er noget, jeg vil overveje, men det er ikke nogen hemmelighed, at jeg nu på syvende år går rundt med en stor sky over hovedet, som jeg stadigvæk afventer en afklaring på, lød det med henvisning til sagen om svindel med EU-midler, som afventer at blive prøvet i landsretten.

Messerschmidt fik en betinget fængselsdom i byretten.

En anden mulig formandskandidat, europaparlamentarikeren Peter Kofod, har ingen kommentarer på nuværende tidspunkt.

Skaarup ikke i spil

DF-profilen Peter Skaarup til gengæld har slået fast, at han ikke går efter formandsposten.

- Nej, det har jeg ikke nogen plan om, siger Peter Skaarup.

- Kan Morten Messerschmidt være formand i dine øjne?

- Alt det der med, hvem skal være formand, er vi nødt til at gemme.

- Har du en fremtid i toppen af Dansk Folkeparti?

- Ja, det håber jeg.

Espersen: Det gik galt

Kort efter Kristian Thuelsen Dahls afgang blev den mangeårige nsætformand Søren Espersen spurgt til, hvad der er gået galt for Dansk Folkeparti.

- Der er 100.000 ting, og jeg tror, at vi alle sammen ved hvad det er. Jeg føler ikke grund til at repetere, siger Søren Epsersen.

- Kan du komme det lidt nærmere?

- Det man møder mest, det er at vi ikke gik i regering i 2015. Det skulle vi have gjort. Nu er vi blevet klogere på det, siger Søren Espersen.

- Og så at vi ikke reagerede hårdt nok på Marrakesh (Aftale om migration til Europa underskrevet af Lars Løkke Rasmussen, red.). Der er noget som sidder i vælgerne, og som vi møder ude på gaden, fortæller han.

Søren Espersen vil dog ikke sætte navne på mulige kandidater, selvom han synes, der er 'masser'.