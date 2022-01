Pia K. krævede ham fyret: Nu svarer han igen

Tv-klip afslørede Pia Kjærsgaard i at kræve Martin Henriksen fyret fra arbejdet for Dansk Folkeparti. Nu reagerer DF-profilen

Dansk Folkepartis formandskandidat Martin Henriksen er helt uforstående over for Pia Kjærsgaards krav om, at han skulle fyres. Han gjorde kun, hvad partiet bad om.

Sådan lyder reaktionen fra Martin Henriksen, efter at et tv-klip fra Dansk Folkepartiets årsmøde afslører en yderst utilfreds Pia Kjærsgaard, der kræver Martin Henriksen 'ud af Christiansborg'.

- Det forstår jeg ingenting af. Jeg har dog forstået, at Pia er utilfreds med, at jeg mener, at partiet skal skærpe den værdipolitiske linje, siger Martin Henriksen.

- Men partiet bad mig jo selv om at komme med nogle bud på, hvordan partiet kommer videre, og det har jeg så gjort, fortæller han.

- Jeg skal være ærlig og sige, at den slags går mig på. Det var ikke det parti, jeg meldte mig ind i, siger Martin Henriksen

'Martin vil jeg have ud'

I en TV 2-dokumentar - sendt søndag aften - kan man se Pia Kjærsgaard iført mikrofon tale på tomandshånd med DF's gruppeformand, Peter Skaarup.

- Martin vil jeg have ud af Christiansborg, siger Pia Kjærsgaard i dokumentaren til Peter Skaarup, der lige skal have den igen.

- Hva'ba', siger gruppeformanden.

- Jeg vil have Martin ud af Christiansborg. Jeg vil ikke finde mig i det der mere, gentager Pia Kjærsgaard ifølge dokumentaren.

Fyret to måneder senere

41-årige Martin Henriksen var folketingsmedlem for DF i 14 år, indtil han mistede sin plads ved det seneste valg i 2019, hvor partiet gik fra 37 til 16 mandater.

Siden blev han ansat i partiets sekretariat på Christiansborg, men blev fyret i begyndelsen af november.

Fyringen fandt sted omkring to måneder efter Pia Kjærsgaards krav til gruppeformanden, og efter at Martin Henriksen flere gange offentligt havde kritiseret partiets udlændingepolitik.

Den tidligere udlændingeordfører mener, at Dansk Folkeparti er blevet opdelt inden for de seneste to-tre år. Alliancer bruges nu, 'mod DF'ere, som ikke vil underlægge sig' Morten Messerschmidts magtambitioner.

- Og det er simpelthen så langt ude, at jeg næsten mangler ord for det, siger Martin Henriksen.

Pia Kjærsgaard kalder Martin Henriksens tale for utilgivelig til DF årsmøde.

'Kan blive partiets undergang'

Martin Henriksen opfordrer Pia Kjærsgaard og Morten Messerschmidt til at 'stoppe magtkampene og de offentlige angreb' på ham.

- Det magtspil, der ligger bag, kan meget vel ende med at blive partiets undergang, så hvis ikke de stopper, ender de med at lukke det parti, som vi jo alle er en del af, fortæller han.

Martin Henriksen mener, at de ting, som TV 2-dokumentaren afslører i forhold til ham, blot viser 'en lille del af det magtspil, som også har ramt mange andre'.

Har tidligere afvist

Over for Ekstra Bladet har Pia Kjærsgaard tidligere afvist at have 'været med i forløbet' om Martin Henriksens fyring.

Men nu afslører TV 2-dokumentaren, at Pia Kjærsgaard gik direkte til DF's gruppeformand på Christiansborg og krævede den tidligere udlændingeordfører fyret.

- Jeg siger ikke kun fra på mine egne vegne, men også på vegne af andre DF'ere, som heller ikke bør finde sig i hvad som helst, siger Martin Henriksen.

I november sikrede han sig med det fjerdestørste antal personlige stemmer en plads kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune, hvor han bor.

Nu stiller han op som formand for Dansk Folkeparti, hvilket Morten Messerschmidt, Merete Dea Larsen og Erik Høgh-Sørensen også gør.

Valgkampen afgøres ved et ekstraordinært årsmøde i Herning 23. januar.

Tavs Pia

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar Pia Kjærsgaard.

Det har derfor ikke været muligt at få svar fra Pia Kjærsgaard om, hvorvidt Martin Henriksens ansættelse er op til hende at bestemme.

Det har heller ikke været muligt at få svar på, hvorfor hun tidligere har afvist over for Ekstra Bladet at have været en del af forløbet omkring Martin Henriksens fyring, og hvordan det harmonerer med tv-dokumentaren.