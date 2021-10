Pia K. langer ud efter Skipper: Flere har klaget

Enhedslistens Pernille Skipper kan ikke have været i tvivl om, at det ikke var i orden, at hun tog sin baby med i folketingssalen, 'for det ved alle folketingsmedlemmer'.

Der er desuden flere folketingsmedlemmer, der har rejst overfor Folketingets præsidium, at Pernille Skipper har haft sin baby med, selvom hun ikke må.

Sådan lyder det nu fra Dansk Folkepartis Pia Kjærsgaard, der også er medlem af Folketingets præsidium.

- Vi har lige haft det oppe igen i præsidiet, fordi flere folketingsmedlemmer har rejst overfor os, at Pernille Skipper gentagne gange har haft sin baby med.

- Alle ved jo godt, at det gør man bare ikke. Derfor undrer det mig meget, at det er nødvendigt at præcisere det endnu engang overfor hende. Alle ved det her, siger Pia Kjærsgaard til Ekstra Bladet.

På Twitter skriver Pernille Skipper, at hun ikke var klar over, at hun ville blive bedt om at forlade salen, fordi hun havde sin baby med.

'Som sagt: jeg gider ikke tage denne diskussion. Jeg forlod salen stille og roligt. Pia Kjærsgaard fortæller pressen om det. Ikke mig. Og nej, jeg vidste ikke det ville ske. Jeg har haft baby med før, stille i kanten af salen uden problemer,' skriver Pernille Skipper.

- Er du sikker på, at Pernille Skipper ikke var klar over, at hun ikke måtte have sin baby med?

- Alle ved det udmærket godt. Så det tror jeg godt, hun ved.

- Men hvis hun siger, at hun ikke var klar over, at det var et problem?

- Det undrer mig godt nok meget, for der har været sager før. Det er jeg meget overrasket over. Men så sker det vel formentlig ikke mere fra nu af, siger Pia Kjærsgaard.

Hun oplyser, at det står anført i forretningsordenen, at man hverken tager hunde eller børn med ind i salen. Og at det er noget, som 'et helt enigt' præsidium står bag.

- Det bør et hvert medlem have sat sig ind i, som Pernille også har, siger Pia Kjærsgaard.

Pia Kjærsgaard ønsker ikke at sætte tal på, hvor mange folketingsmedlemmer, der har påtalt, at Skipper på det seneste har haft sit barn med i salen.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Pernille Skipper, men det er i skrivende stund ikke lykkedes.

På Twitter skriver hun:

'Folketingssalen åbner oktober 2021, og en stille, sovende baby ude i kanten af folketingssalen er simpelthen Pia Kjærsgaards store hovedpine. Tænk at hun gider, jeg gør ikke. Men hvis nogen vil høre til Enhedslistens social- eller ligestillingspolitik, kan I bare ringe...'

