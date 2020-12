Pia K. om nyt krisecenter: Det hører ingen steder hjemme

Et krisecenter for LGTB-personer med minoritetsbaggrund er kommet på finansloven for 2021. - Forkert og positiv særbehandling, lyder det fra Dansk Folkepartis udlændingeordfører

Et krisecenter målrettet LGTB-personer med minoritetsbaggrund er placeret på den nyligt præsenterede finanslov.

Et punkt, som Enhedslistens Rosa Lund er stolt af.

Men på den anden side af det politiske spektrum er Pia Kjærsgaard (DF) mindre henrykt.

- Endnu en gang er det positiv særbehandling og en bevilling, som vi ikke synes hører nogen steder hjemme. Vi anerkender 100 procent, at der kan være problemer, men uanset om man er muslim, eller om man er etnisk dansker, må man henvende sig samme sted, siger hun.

- Det her handler jo om mennesker, som ønsker at frigøre sig fra en negativ social kontrol. Skal de ikke om nogen have støtte?

- Jo, men der er jo mange efterhånden, der skal have støtte. Kvindekrisecentrene, mandekrisecentrene, der er også mange kvinder, som er udsat for social kontrol, og vi kan blive ved og ved. Man skal ikke skelne mellem, om det er muslimer eller etniske danskere. Jeg anerkender, at der er problemer, men hvorfor lave et specielt tilbud til muslimer?

- Er du uenig i, at de her mennesker er særligt sårbare på en anderledes måde end nogen af de her andre grupper, når de som dobbelt-minoritet både tilhører et etnisk og religiøst mindretal og samtidig et mindretal i forhold til deres seksualitet?

- Jo, men vi kan blive ved. Der er mange sårbare grupper - også blandt vores egne, som i den grad lider nød.

- Men at der er mange forskellige grupper, betyder vel ikke nødvendigvis, at vi ikke skal støtte specifikke grupper?

- Men der er jo masser af grupper, som vi ikke har mulighed for at støtte, og som der ikke er penge til. Så synes jeg bare, at det er forkert, at man endnu en gang giver muslimer særbehandling.

- Men er det ikke netop et forsøg med at gøre op med negativ social kontrol, som I jo også har været fortalere for, at man skulle gøre noget ved?

- Jo, men nu er det bare en speciel gruppe inden for det muslimske samfund, som jeg ikke synes skal have en anderledes behandling end mange andre i det her samfund. Hvis man kommer til Danmark og er homoseksuel, har vi jo tradition for, at vi er tolerante - det skal vi være - der skal de selvfølgelig hjælpes, men ikke ved en særbehandling, fordi de er muslimer.

- Men du mener ikke, at der er et behov i form af, at muslimske homoseksuelle kan være udsat for en specifik udfordring som dobbelt-minoritet?

- Jo, men vi er ude i et system, hvor vi bliver ved med at kigge efter, hvor der er minoriteter. Det bliver jo trukket et sted fra. Pengene er jo ikke uden bund. Der vokser ikke pengetræer i Danmark. Der er mange, der har brug for hjælp.

- Altså kommer man hertil, så må man leve, som andre lever, og har man et problem ...

- Du siger, at de må leve, som andre lever, men er det ikke netop det, der er tale om. Hvis vi tager udgangspunkt i en homoseksuel muslimsk mand, som bliver udsat for negativ social kontrol og ikke kan frigøre sig, forsøger han så netop ikke at leve, som andre lever i Danmark og udleve sin seksualitet?

- Jo, men hvorfor skal der en ekstra økonomisk håndsrækning til det? Der er rigtig mange homoseksuelle i Danmark, som også er udsat for diskrimination. Det her er for mig at se en positiv særbehandling. Det er det, som jeg siger fra over for.

- Er du uenig i, at der mangler tiltag, som kan frigøre etniske minoriteter for negativ social kontrol?

- Det ved jeg ikke, om der ligefrem mangler. Vi kan være ude i mange hjørner af samfundet, hvor der hele tiden mangler et eller andet. Så har man fra Enhedslisten fundet på, at der lige netop mangler noget her, som man kan markere sig på. Det synes jeg er forkert over for danske medborgere, som også kan have et problem, siger Pia Kjærsgaard.