Pia K. smider baby ud af folketingssalen

De konservatives politiske ordfører, Mette Abildgaard, fik tirsdag besked på at forlade folketingssalen af formand Pia Kjærsgaard (DF).

Miseren skyldes ifølge Mette Abildsgaards opslag på Facebook, at hun havde sin lille datter på under et år med i salen.

'Du er uønsket med dit barn i folketingssalen! - sådan lød beskeden i dag til Esther Marie og jeg fra Folketingets formand Pia Kjærsgaard', skriver Mette Abildgaard på Facebook.

Det var ikke meningen, at den konservative politiker ville tage sin datter med i folketingssalen, men 'situationen var på alle måder ekstraordinær'.

'Jeg tog hende med i salen, for hun var i fint humør og havde sut i munden. Havde aftalt med min søde sekretær, at hun ville komme, hvis EM lavede det mindste larm. For naturligvis skulle vi ikke forstyrre mødet!' skriver Mette Abildgaard.

Det er uvist, om der er regler for babyer i salen, og selv mener Mette Abildgaard, at der tidligere har været småbørn i salen.

'Jeg spurgte ikke om lov til at tage hende med, da jeg tidligere har set en anden kollega have barn med i salen uden problemer. Jeg er ikke bekendt med, at der er nedskrevne regler om det, og vi plejer jo at få tingene til at fungere', skriver hun.

Mette Abildgaard skulle stemme, selvom Pia Kjærsgaard havde vist hende ud, så til sidst måtte en folketingsbetjent træde til.

'Tak til Torben, vores søde folketingsbetjent, der greb Esther Marie, da jeg måtte smide hende i hans arme, fordi der skulle trykkes på stemmeknappen', skriver Mette Abildgaard.

Hele situationen beskriver Mette Abildgaard overfor Ritzau som 'ubehageligt'.

- Helt ærligt så synes jeg, det var ubehageligt at blive smidt ud. Jeg synes ikke, at det var en fed situation at aflevere mit barn i armene på en fremmed mand, fordi jeg skulle skynde mig ind at stemme, siger Mette Abildgaard.

Ekstra Bladet har spurgt Pia Kjærsgaard, hvordan episoden udspillede sig.

'Bad folketingssekretæren om stilfærdigt at gå ned til Abildgaard og bede hende gå ud med babyen i sidelokalet, når mødet startede', skriver Pia Kjærsgaard til Ekstra Bladet i en sms.

Pia Kjærsgaard har nu også skrevet sin version på Twitter:

'Var ikke selv i kontakt, da jeg sad i formandsstolen. Og troede, og at det var det...små sager bliver store i denne tid', skriver Pia Kjærsgaard.

Pia Kjærsgaard er enig i, at der skal være klare retningslinjer, hvilket hun nu vil sørge for.

- Det er naturligvis noget, vi skal have en fuldstændig klar holdning til. Det, jeg giver udtryk for, er den holdning, der er. Folketingsmedlemmer skal være til stede i folketingssalen, ikke babyer og børn, siger Pia Kjærsgaard til Ritzau.

På Twitter er Pia Kjærsgaards partifælle - erhvervsuddannelsesordfører Marlene Harpsøe - ude med et forsvar for formandens udsmidning.