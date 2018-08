Pia K. tvangsindlagt til en ’cocktail af ondskab’

Pia Kjærsgaard (DF) har flere gange demonstreret en alternativ tilgang til hvervet som formand for Folketinget.

Til gengæld har hun aldrig tidligere ventet i næsten en time med kransekager og frisk frugt fra Meyers Kantiner på en så stærkt forsinket - og for Dansk Folkeparti uvelkommen - gæst.

Men tirsdag var Kjærsgaard tæt på at overholde protokollen, da hun i Christiansborgs Samtaleværelse var ’tvangsindlagt’ til at modtage Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, under statsbesøget i Danmark.

Inde i den 40-årige franskmand er der ellers samlet en ’cocktail af megen ondskab’. Det fastslog Dansk Folkepartis EU-ordfører efter præsidentvalget i 2017.

Her slog Macron det nationalkonservative franske håb, Marine Le Pen, som krævede en fransk folkeafstemning om EU-exit.

Ind i EU’s hjerte

Mens Pia Kjærsgaard, medlemmer af Udenrigspolitisk Nævn og en stribe partiformænd på rad og række ventede og ventede på Macron i samtaleværelset, kunne de følge hans pressemøde med Lars Løkke Rasmussen (V) i Statsministeriet.

Her fastslog Løkke - som DF drømmer sig i regering med - at Danmark skal være i hjertet af EU. Statsministeren gentog også sit ønske om at afskaffe det danske forsvarsforbehold. Kun et stærkt EU-fællesskab kan løse Europas massive udfordringer. Det var de to statsmænd enige om.

Morten Østergaard på speed

DF-formand, Kristian Thulesen Dahl - og Søren Espersen (DF), formanden for Udenrigspolitisk Nævn - havde på forhånd demonstreret på Twitter, at de ville blive væk fra Macrons officielle modtagelse i Folketinget. (artiklen fortsætter under billedet)

Mens nogle hygger med Macron, har jeg i dag valgt at cykle fra Frederikshavn til Aalborg med veteraner. Ride4Rehab er et bragende godt initiativ! #dkpol pic.twitter.com/PzGg8WGM9g — Kristian Th. Dahl (@Kristianthdahl) August 28, 2018

Hans ’vilde krav’ til euroen, fælles EU-forsvar og ’crazy udlændingepolitik’ svarer nemlig, ifølge DF, til den radikale leder ’Morten Østergaard på speed’. (artiklen fortsætter under billedet)

Det er sjældent jeg har lyst til at demonstrere mod en anden politiker. Men det har jeg i dag, hvor @EmmanuelMacron besøger Danmark. Han er @oestergaard på speed med sine vilde krav om at alle EU-lande skal med i euro, fælles forsvar, crazy udlændingepolitik osv. #dkpol — Kenneth K. Berth (@Kristensenberth) August 28, 2018

Østergaard ventede tilgengæld tålmodigt på det franske håndtryk. Den radikale leder er nemlig stor fan, forklarede han.

– Derfor glæder jeg mig over, at Pia Kjærsgaard er tvangsindlagt til at lytte lidt på Macron. Det håber jeg, vil sætte sig, lød det fra Østergaard.

Ros til afrikanske indvandrer-drenge

Det er dog uvist, efter Pia Kjærsgaard på engelsk bød franskmanden velkommen. Hun ønskede ham tillykke med verdensmesterskabet i fodbold. En titel som Frankrig vandt med spillere, der næsten alle har afrikansk eller muslimsk indvandrerbaggrund.

Og så flettede hun spidst ind, at Macron er ’dybt engageret i EU’s fremtid efter Brexit’, hvorefter hun trådte ud ad sin formelle rolle og understregede:

– Selvom vi ikke ser med samme øjne på Europas fremtid. (artiklen fortsætter under billedet)

Folketingets formand Pia Kjærsgaard understregede sin personlige modvilje mod Emmanuel Macrons EU-politik. Han opfatter måske hende som noget a la Danmarks svar på Marine Le Pen. Her er de på vej hen til mindetavlen for ofrene på Krudttønden, Finn Nørgaard og Dan Uzan. Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix

Unge franskmænd ikke til at stole på

På grund af forsinkelsen og aftenens gallamiddag var det ikke muligt at interviewe Pia Kjærsgaard.

Men DF’s gruppeformand, Peter Skaarup, satte ord på foragten for Macrons EU-planer.

– Hvad siger du til, at Løkke – som I vil i regering med - vil starte en diskussion om forsvarsforbeholdet herhjemme?

– Det betragter vi som helt dødfødt. Man vil være bekymrede for, om Nato skulle bryde sammen. Og om Frankrigs unge mænd i sidste ende vil kæmpe for vores sikkerhed. Der har vi traditionelt haft en god allieret i USA.