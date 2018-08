Pia Kjærsgaard frygter parlamentarisk kaos: Den politiske situation kan give politikerlede

Folketingets formand Pia Kjærsgaard advarer om, at et politisk kaos kan være på vej i Folketinget

Der hersker nye tilstande på Christiansborg, hvor danskerne er vidne til et politisk opbrud.

Det mener Folketingets formand, Pia Kjærsgaard, der advarer om situationen i et interview med Berlingske.

- Afstanden (mellem politikere og borgere, red.) vil blive endnu større, hvis der kommer et kaos. Folk vil vende sig mod det i afmægtighed.

- De vil sige: Hvad skal vi gøre? Altså, vi har været henne og stemme, og nu kan de ikke finde ud af det?, siger hun til avisen.

Advarslen kommer, efter at Alternativet blandt andet har meldt ud, at partiets mandater er 'trukket ud af ligningen' ved næste folketingsvalg.

Partiet vil ved valget, der senest skal afholdes i juni 2019, pege på sin egen politiske leder, Uffe Elbæk, som statsminister.

Opbruddet slutter dog ikke der.

Radikale Venstre vil således have en skriftlig erklæring fra Mette Frederiksen (S) om, at Dansk Folkeparti ikke får indflydelse, hvis partiet skal pege på hende.

I den anden ende af det politisk spektrum vil Nye Borgerlige stille tre ufravigelige krav for at pege på Løkke, hvis partiet bliver valgt ind i Folketinget.

Pia Kjærsgaard siger til Berlingske, at hun frygter, at den politiske situation kan føre til et parlamentarisk kaos.

- Jeg kan slet ikke forestille mig, at nogen i Danmark vil synes, at kaos er godt, siger hun og påpeger, at flere europæiske lande som Italien, Holland, Belgien og Tyskland har haft svært ved at danne regeringer.

- Og jeg ønsker ikke de tilstande i Danmark, for jeg synes, at vi er et demokratisk smørhul, hvor vi ikke agerer på den måde.

- Det skal vi bevare i stedet for at skabe et kaos, som kan få vælgerne til at vende sig væk, fordi de ikke føler sig hørt, eller som kan få dem til at stemme på Anders And, siger hun til avisen.

Både Alternativets leder, Uffe Elbæk, og den radikale leder, Morten Østergaard, afviser Pia Kjærsgaards kritik.

- Jeg mener, at den største tillidskrise, der er mellem danskerne og Christiansborg, handler om partier, der gør det hele til taktik, og som er villige til at sige hvad som helst bare for at komme tættere på magten, siger Østergaard til Berlingske.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) sagde i august på partiets sommergruppemøde, at det næste folketingsvalg først kommer i 2019.