Pia Kjærsgaard kalder Europarådets kritik af Danmark pinlig

Folketingets formand, Pia Kjærsgaard (DF), forstår slet ikke den kritik, som Europarådets mellemstatslige samarbejde til bekæmpelse af korruption (Greco) har udtalt mod Danmark i en ny rapport, der er udsendt onsdag.

- Jeg kan ikke se problemet i Danmark. Vi ligger bedst af de skandinaviske lande. Jeg synes ikke, at kritikken er rimelig, siger hun.

Kritikken går på, at Danmark i fire år har overhørt en række anbefalinger.

Fem af seks anbefalinger til at sikre imod korruption blandt danske politikere, dommere og anklagere er slet ikke eller kun delvist gennemført, konkluderer Greco. Problemet gælder især politikerne.

Det hedder, at Greco ”intet andet valg har” end at betragte situationen som "generelt utilfredsstillende".

- Jeg synes, det er mærkeligt, at Greco bliver ved med at komme med de samme anbefalinger, som vi har svaret på mange gange efterhånden, og hvor vi absolut har gjort vores.

- Jeg synes, at begrundelsen er aldeles mystisk: Danmark har nærmest ingen korruption, og det skal vi så blive ved med ikke at have, og derfor begynder de at lægge ekstra begrænsninger på os. Den filosofi kan jeg ikke følge.

- Vores system er indrettet sådan, at der er tillid mellem folkevalgte og vælgere, og vi har en fri og uafhængig presse, og det gør, at der ikke er korruption i Danmark, siger hun, siger Pia Kjærsgaard.

Hun kalder det for pinligt, at Greco ikke i stedet koncentrerer sig endnu mere om de lande, der ifølge hende er præget af korruption. Hun nævner øst - og sydeuropæiske lande.

- Og så synes jeg egentlig, at de burde rose os for, at vi ligger så godt, som vi gør, i forhold til ikke at have korruption.

Hun vil nu drøfte med præsidiet, hvordan Danmark skal forholde sig til kritikken.