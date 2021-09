Pia Kjærsgaard kan ikke stille op: Afventer kommunalvalg

Stifteren af Dansk Folkeparti, Pia Kjærsgaard, afviser at gå i kampvalg mod DF-formanden, Kristian Thulesen Dahl, op til kommunalvalget

Pia Kjærsgaad (DF) kommer i et opslag på Facebook ikke DF-formand Kristian Thulesen Dahl til undsætning, men sætter nærmere en pistol for panden på partiets formand frem mod kommunalvalget.

DF-koryfæet afviser for nuværende at krydse klinger med Kristian Thulelsen Dahl, men alligevel må han klø sig i håret over den manglende opbakning.

I Pia Kjærsgaards opslag på Facebook fremstår det, at kommunalvalget kan være tungen på vægtskålen, der for alvor får parti-krigen i Dansk Folkeparti til at eksplodere - såfremt partiet får en vælgerlussing.

'Nu skal vi stå sammen og kæmpe for et godt kommunalvalg og så ser vi, hvordan det går, skriver hun i Facebook-opslaget.

Dermed giver Pia Kjærsgaard fortsat ikke sin ubetingede støtte til DF-formanden.

Kampvalg splitter

DF-stifteren skriver, at 'hun ikke kan stille op i et kampvalg' mod DF-formanden, Kristian Thulelsen Dahl, med kommunalvalget lige om hjørnet, da det vil splitte partiet.

'Det Dansk Folkeparti jeg kender, er et parti, hvor vi altid er enige om, at vi bakker op om formanden, indtil den dag han eller hun kaster nøglerne og lader stafetten gå videre'.

'Det er det Dansk Folkeparti, jeg stiftede, det er det Dansk Folkeparti, jeg kender, det er det Dansk Folkeparti, jeg elsker. Og derfor kan jeg ikke stille op i et kampvalg mod Kristian. For et kampvalg splitter os i en tid, hvor vi skal det modsatte', skriver DF-koryfæet på Facebook.

Torsdag sagde Kristian Thulesen Dahl i et interview med TV 2, at han vil fortsætte som formand, hvis han har baglandets opbakning.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, at flere lokalformænd og medlemmer af Dansk Folkeparti vil have, at Kristian Thulesen Dahl går af som formand og viger pladsen til partistifteren Pia Kjærsgaard.

Pia Kjærsgaard begraver midlertidigt stridsøksen, men spørgsmålet er så, om hun ville tage en tur som formand, hvis Kristian Thulelsen Dahl så sig nødsaget til at kaste håndklædet i ringen, hvis baglandet afviser at støtte den nuværende partiformand.