Pia Kjærsgaard melder ud: Klar til central rolle i DF

Stifter af Dansk Folkeparti Pia Kjærsgaard giver nu sin fulde opbakning til Morten Messerschmidt som ny formand af partiet.

Samtidig åbner hun for at få en 'central rolle' i partiet, hvis Messerschmidt skulle gå hen og blive valgt.

Det sker i et interview med Berlingske.

- Jeg vil gerne være den, der skal holde styr på tingene, for det tror jeg, folk savner. Den topstyring, vi tidligere har brystet os af, skal tilbage, så vi forhindrer, at tingene eksploderer, siger hun til mediet.

- Da jeg var formand, var der styr på tingene. Jeg tog konflikterne, når det var nødvendigt. Det, synes jeg, har manglet. Der har været enorm meget turbulens og mange krige, og det burde der have været taget fat på før. Jeg tror på, at der skal sættes tidligt ind, når der er ved at være ballade, fortsætter hun.

I interviewet bliver Pia Kjærsgaard desuden spurgt ind til Morten Messerschmidts nu annullerede dom på seks måneders betinget fængsel for svindel med EU-midler og dokumentfalsk, og om en sådan dom ville være for hård til, at han kunne blive som formand, hvis han blev idømt den igen.

- Det mener jeg ikke. Når vi nu er flere i partiet, der har talt om, at man kunne acceptere en dom fra rigsretten, som flere gjorde omkring Inger Støjberg, kan man også acceptere en eventuel dom fra by- eller landsretten, svarer hun og understreger, at man stiler efter frifindelse, når sagen skal gå om i byretten.

Morten Messerschmidt. Arkivfoto: Jonathan Damslund

Langer ud efter Henriksen

Foruden Morten Messerschmidt stiller også medlem af hovedbestyrelsen Martin Henriksen, byrådsmedlem og medlem af partiets hovedbestyrelse Merete Dea Larsen og tidligere hovedbestyrelsesmedlem Erik Høgh Sørensen op til posten.

Og Martin Henriksen får hårde ord med på vejen i interviewet. Her siger Pia Kjærsgaard således, at hun mener, at han 'benytter enhver lejlighed til at gå i medierne og føle sig forurettet'.

Der har længe været dårlig stemning mellem Henriksen og Kjærsgaard. Det stod blandt andet klart, da hun gav ham nedadvendte tommelfingre og åbenlyse mishagsytringer med på vejen i forbindelse med hans tale ved valget til partiets hovedbestyrelse på partiets årsmøde sidste år.

I interviewet nægter Pia Kjærsgaard da også at svare på, om hun bliver i partiet, hvis Martin Henriksen skulle gå hen at snuppe formandsposten.

Den nye formand af Dansk Folkeparti skal findes på et ekstraordinært årsmøde 23. januar.