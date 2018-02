Pia Kjærsgaard om Henrik: Han har været udsat for meget

- Man er meget berørt og bevæget af det, når man vågner op her til morgen og får at vide, at prins Henrik er død. Vi vidste jo, hvor det bar hen den sidste uges tid, men når det så kommer, virker det meget stærkt.

Sådan lyder reaktionen fra Folketingets formand, Pia Kjærsgaard, på nyheden om prins Henriks død.

- Jeg synes, at det er meget trist, men jeg mindes ham også for alle de gode ting. Han var anderledes på en positiv måde. Jeg synes, at han har tilført kongehuset så mange gode ting ved at gå imod janteloven, have et meget stort format og være en folkelig prins, siger Pia Kjærsgaard til Ekstra Bladet.

Prins Henrik afgik ved døden tirsdag kl. 23.18, og kongehuset meldte det ud tidligt onsdag morgen.

- Synes du, at han nogle gange fik en for hård medfart i offentligheden?

- Ja, det synes jeg. Man må nok erkende, at han har været udsat for mangt og meget. Han har så heller ikke sparet sig selv - jeg tror, at han gik ind i det med åbne øjne. Det er min fornemmelse, at han strøg det til side og kom videre gennem tilværelsen. Det var netop det format, han viste, at han havde, siger Pia Kjærsgaard.

- Som Folketingets formand hvilke formelle ting har du så foran dig?

- Det må vi jo afvente. Vi flager selvfølgelig på halv stang og gør det praktiske, som vi kan gøre i forbindelse med bortgangen. Så må vi jo høre, hvad hoffet har tænkt sig at gøre i forhold til begravelsen, siger Pia Kjærsgaard og fortæller, at hun skal holde mindeord for prins Henrik ved først komne møde i folketingssalen.

Det bliver ifølge Pia Kjærsgaard på tirsdag.

Folketingets formand forklarer, at hun netop nu er på vinterferie.

- Lørdag var jeg meget stærkt i tvivl om, jeg skulle tage af sted. Man kan ikke gøre ret meget, men jeg tager selvfølgelig hjem, hvis det pludselig bliver påkrævet, lyder det fra Pia Kjærsgaard.