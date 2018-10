Pia K's ægtemand scorer toppost - se lønnen

Statsrevisorerne har valgt Dansk Folkepartis Henrik Thorup - som er gift med DF's stifter Pia Kjærsgaard - som deres formand.

Henrik Thorup har længst anciennitet som statsrevisor. Siden 1988 har han været statsrevisor og næstformand siden 2006.

Pia Kjærsgaards mand får dog ikke mere i lønposen, fordi han nu skal være formand for statsrevisorerne..

Dermed må han tage til takke med sin hidtige løn på 330.000 årligt. Henrik Thorup har også en række andre lønnede politiske ben.

Da Ekstra Bladet for et par år siden gennemgik hans løn kom det frem, at hans indtægt rundede en million kroner.

Pias mand napper politisk ben til 200.000

I maj i år opfordrede Liberal Alliances præsidiemedlem, Leif Mikkelsen, statsrevisorerne til at undgå Henrik Thorup for at undgå inhabilitet, skriver Politiken.

Men de lyttede ikke. Ifølge Politiken fik Henrik Thorup støtte af Venstre, Socialdemokratiet, Liberal Alliance og De Radikale.

Henrik Thorup blev i 1980 uddannet som assurandør fra Forsikringshøjskolen.

1993-96 var han salgschef i Post Danmark efter en årrække i AI-Forsikring og Baltica.

Statsrevisorerne er valgt for fire år. De mødes en gang om måneden. De kan bede Rigsrevisionen undersøge et område. Statsrevisorerne udtaler kritik af ministerier og styrelser efter Rigsrevisionens beretninger (undersøgelser).

Statsrevisorerne anvender en karakterskala for deres kritik, som angiver hvor alvorlig kritikken er.

De Radikales Klaus Frandsen er valgt som næstformand.

Klaus Frandsen har været statsrevisor siden 2011 og har næstlængst anciennitet.

Klaus Frandsen blev i 1985 bachelor i erhvervsøkonomi fra Odense Universitet. Siden læste han finansiering ved Handelshøjskolen i København.

Fra 2005 har han været direktør for forretningsudvikling i PBS og administrerende direktør i datterselskabet Nets, der udvikling løsninger for dankort og betalingskort.

Klaus Frandsen var 2009-15 landsformand for Det Radikale Venstre.

Derudover består Statsrevisorerne af Socialdemokratiets gruppeformand, Henrik Sass Larsen, Venstres politiske ordfører, Britt Bager, Liberal Alliances Villum Christensen og Enhedslistens Frank Aaen.