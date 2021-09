Pia K's lokalformand: Tag over for Tulle, nu

Jordskælvet internt i Dansk Folkeparti danner nu nye, afgrundsdybe sprækker.

Partistifter Pia Kjærsgaards lokale formand i Gentofte, Rita Rahbæk, opfordrer nu direkte den tidligere formand til at tage over igen.

- Det vil være rigtig godt for Dansk Folkeparti, hvis Pia Kjærsgaard kunne tage over igen. Det vil give ro for partiet, siger Rita Rahbæk til Ekstra Bladet.

Lokalformanden fortæller, at hendes opfordring skal ses som en direkte reaktion på de fire lokalformænd i Aarhus, Aalborg, Odense og København, der alle - som afsløret i Ekstra Bladet - har sendt et brev til Pia Kjærsgaard for at får hende til 'at træde til', som det formuleres.

- Det er den kontekst, det skal ses i. Det er deres opfordring, jeg bakker op om.

- Hvad vil Pia Kjærsgaard kunne gøre for DF nu?

- Jamen, prøv at se, hvad der skete, da hun var formand, og hvad der så er sket, efter Kristian Thulesen Dahl kom til. Jeg har ikke noget imod Kristian Thulesen Dahl. Han er et dejligt menneske. Men Pia Kjærsgaard vil være bedre for os lige nu, siger Rita Rahbæk.

- Er det en direkte opfordring til, at hun skal tage over som formand op til årsmødet?

- Ja.

Morten Messerschmidt, der for nyligt blev dømt for EU-svig, har tidligere luftet egne formandsambitioner, men det har dommen - der er anket til landsretten - sat på pause.

Ekstra Bladet erfarer, at Messershcmidts udlægning internt i partiet blandt andet har været, at Pia Kjærsgaard kan udgøre en overgangsfigur mellem kommunalvalget til november og næste folketingsvalg – eller afklaring i retssagen mod DF-næstformanden.

Og den er lokalformanden i Pia Kjærsgaards baghave med på ifølge Berlingske.

- Det kan jeg også kun støtte. Jeg tror, Morten ville være en fabelagtig formand. Han er handlekraftig, Morten, siger Rita Rahbek til Berlingske.

- Mere end Kristian Thulesen Dahl?

- Ja, men altså, jeg kan jo lide dem begge to. Det er to fantastiske mennesker, så jeg vil ikke sidde og disse den ene frem for den anden. Men de har hver deres styrke. Og Morten, han har bare det, der skal til. Så vi håber, han bliver renset, siger lokalformanden i Gentofte.

Flere DF'ere taler uden for citat om den 'iskolde luft' og 'dårlige stemning' mellem DF-formand Kristian Thulesen Dahl og Morten Messerschmidt.

Et forhold der ikke er blevet bedre, efter en lydfil - ifølge flere folk tæt på Messerschmidt - satte spørgsmål ved DF-formanden og gruppeformand Peter Skaarups vidneforklaringer i retten.