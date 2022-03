Pia Olsen Dyhr i kronik-ups: 'Træls'

Dagen efter at Pia Olsen Dyhr underskrev en aftale om at hæve Nato-bidraget, bedyrer hun i en kronik, at vi skal 'tænke os grundigt om', inden en aftale bliver indgået

Hvad mener SF og Pia Olsen Dyhr egentlig om forsvaret?

Når danskerne mandag åbner dagens udgave af Politiken til morgenkaffen, så kan man ikke klandre dem, hvis de får den galt i halsen.

Pludselig står der beskrevet i en kronik af SF-formanden, at det 'er forkert at lægge sig fast på en konkret procentsats eller tidsramme', når det gælder Forsvaret.

Og det selv om selvsamme Pia Olsen Dyhr aftenen inden stod sammen med en række andre partiledere på et pressemøde og fortalte, at der var indgået en aftale om både en procentsats og en dato for netop Nato-bidraget.

En vaskeægte kovending og det stik modsatte af, hvad hun skriver mandag i Politiken.

Skal besinde os

'Forsvaret skal styrkes. Men med omtanke', lyder titlen, og budskabet i kronikken er, at vi skal besinde os i den nye sikkerhedspolitiske virkelig, der er opstået, efter Rusland invaderede Ukraine.

'Jeg ser det som en bunden opgave, men jeg vil altså ikke låse mig på hverken et konkret procentmål eller en dato,' skriver Pia Olsen Dyhr med henvisning til ønsket om at hæve det danske Nato-bidrag.

Hvert år fra 2024 skal Danmark med den nye aftale hæve bidraget, så vi i 2033 når et bidrag på to procent af bruttonationalproduktet, lød det på pressemødet. Et mål, som Nato-landene i 2014 forpligtede sig til.

Sådan så det ud, efter de fem partiledere for de konservative, Venstre, Socialdemokratiet, SF og de radikale søndag underskrev aftalen. Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix

'Træls'

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Pia Olsen Dyhr om, hvordan de to udmeldinger på så kort tid hænger sammen, men hun er endnu ikke vendt tilbage på vores henvendelse.

På Twitter gør hun det dog klart, at hun godt kan se, at det ser ærgerligt ud.

'Den har ligget et stykke tid. Træls,' skriver hun i en kommentar til politisk kommentator Noa Redington, der netop pointerer den usædvanlige timing.

SF oplyser til Ekstra Bladet, at debatindlægget er indleveret til avisen, inden forliget blev indgået, men angiver ikke nærmere bestemt hvornår.

En del af partiformandens budskab lyder desuden, at Danmark skal bruge den kommende tid på 'nøje at afklare og vurdere', hvilke behov og svagheder det danske forsvar har.

'Vi synes, det er vigtigt at stoppe op og tænke sig grundigt om, inden milliarderne bevilges,' skriver hun i kronikken.

Aftalen, som SF og Pia Olsen Dyhr søndag præsenterede, ender ifølge et notat fra Finansministeriet på en udgift på omkring 18 milliarder kroner mere årligt, end det har været planen frem til nu.

Det er endnu uvist, præcist hvor mange dage Pia Olsen Dyhr og SF har haft til at 'tænke sig grundigt om', inden aftalen blev indgået. Det forsøger Ekstra Bladet fortsat at få en kommentar fra partiformanden til.