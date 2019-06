Pia vil knokle videre - til HØJ løn

Fire års arbejde - seks års løn. Pia Kjærsgaard fortsætter som menigt folketingsmedlem på statsministerløn. Det har hun ret til de næste to år

Pia Kjærsgaards farvel til formandsposten i Folketinget er bestemt ikke lig med, at hun nu vil smække benene op.

- Det er et goddag igen til mit politiske arbejde, som jeg går på med krum hals. Det tror jeg også, der er brug for, siger hun med henvisning til Dansk Folkepartis ringe valgresultat.

Pia Kjærsgaard regner ikke med, at hun skal have noget ordførerskab. I stedet vil hun råbe højt, når hun ser åbningerne. Særligt på udlændinge- og ældreområdet, hvor hun føler, at hun stadig har noget at bidrage med.

- Jeg bliver ikke tilbagelænet, erklærer hun.

Pia K. erkender: Færdig som formand

Pia Kjærsgaard, 72, slipper foreløbig for at gå ned i løn, selvom titlen som folketingsformand er væk.

Hun har nemlig ret til formandslønnen, som lyder på 1.574.372 kroner om året, de kommende to år, fordi hun modtager det såkaldte eftervederlag. Og hun agter at tage imod pengene.

- Ja, selvfølgelig vil jeg det, siger hun.

Mere som almindelige danskere

Pia Kjærsgaard har ellers på det seneste gjort kampen mod politikernes fede forhold til en mærkesag.

– Jeg ser gerne, at vi på alle niveauer er mere i tråd med, hvad ganske almindelige danskere er udsat for, hvis de mister deres arbejde, sagde hun bl.a. til Ekstra Bladet under valgkampen.

Og den kamp lover hun at fortsætte.

- Det synes jeg er en god dagsorden. Og det vil jeg bestemt arbejde videre med.

- I og med at jeg sidder i Folketingets Præsidium og udvalget for forretningsorden, så er det noget, som skal tages op, siger hun.

Om den megen blæst om formandskabet for Folketinget siger hun:

- Der har altid været meninger om mig. For og imod. Sådan vil det nok altid forblive, så længe jeg er i Folketinget.

- Men under alle omstændigheder så tror jeg ikke, der har været nogen tvivl om, hvem der har været Folketingets formand de seneste fire år. Det er også en fordel, at man ikke er gået i ét med tapetet.

Dannebrog og handicap-venlighed

- Jeg har ikke ligget på den lade side. Det er blevet gennemført mange ting med mig som formand.

- Hvad er din største bedrift?

- Jeg har mange, mange ting. Salen er blevet gjort handicap-venlig. Det var det første, jeg satte mig for. Jeg forstod ikke, at det ikke var blevet gjort for længe siden.

- Der er kommet Dannebrog. Der er kommet nye arbejdsformer. Der er åbningen af Rigsarkivet. Altså en mængde ting, jeg er glad for og stolt af. Jeg træder tilbage med respekt for Folketinget og glæder mig faktisk til at komme tilbage i folketingsgruppen.

- Er det her starten på et farvel til dansk politik?

- Nej, slet ikke.

Pia Kjærsgaard har været medlem af Folketinget siden 1984. Karrieren startede i Fremskridtspartiet. I 1995 medstiftede hun Dansk Folkeparti, som hun var formand for frem til 2012.