Pias baby-forbud rammer udenlandske medier

Pia Kjærsgaard, formanden for Folketinget, er blevet et varmt emne uden for Danmarks grænser.

Det sker, efter DF-stifteren tirsdag bad den konservative folketingspolitiker Mette Abildgaard forlade folketingssalen med sin baby.

Både britiske The Guardian og BBC samt tyske Deutsche Welle har taget historien op.

'Højrefløjs-formand Pia Kjærsgaard siger, at Mette Abildgaard skal fjerne sit barn', lyder det eksempelvis i The Guardian.

Og på BBC: 'En dansk politiker udtaler sig, efter hun blev bedt om at fjerne sin baby fra parlamentssalen.'

Også det franske nyhedsbureau AFP har skrevet en version af historien, som lige nu bringes på flere internationale websites, herunder France24, MSN og Asia News Network.

Mette Abildsgaard skrev tirsdag på Facebook, at hun havde sin lille datter på under et år med i salen.

'Du er uønsket med dit barn i folketingssalen! - sådan lød beskeden i dag til Esther Marie og jeg fra Folketingets formand Pia Kjærsgaard', lød det ifølge Mette Abildgaard på Facebook.

'Jeg tog hende med i salen, for hun var i fint humør og havde sut i munden. Havde aftalt med min søde sekretær, at hun ville komme, hvis EM lavede det mindste larm. For naturligvis skulle vi ikke forstyrre mødet!' skrev Mette Abildgaard.

Pia Kjærsgaard har efterfølgende understreget, at et regelsæt vil blive aftalt på et kommende møde i Folketingets præsidium.

