Pias snedige trick: Ud af busken!

Inger Støjberg får mulighed for at se, hvem der er med og imod hende

Pia Kjærsgaard og Dansk Folkeparti vil tvinge Folketingets politikere ud af busken.

Ingen skal kunne gemme sig, når en mulig rigsretssag mod Inger Støjberg sandsynligvis bliver sendt til afstemning i folketingssalen.

Derfor har partiet meddelt gruppeformændene for de øvrige partier, at DF ikke vil deltage i det sædvanlige clearingssystem.

Dermed er alle folketingets 179 medlemmer formentlig tvunget til at gå ned i salen og trykke på knappen, den dag rigsretssagen skulle blive sendt til afstemning.

- Ingen skal kunne dukke sig

- I den her usædvanlige sag og meget alvorlige sag for de implicerede bør enhver spille med åbne kort. Det skal ikke være muligt at bede om en clearing, fordi man er utilfreds ved at gå ned og stemme, siger Pia Kjærsgaard partistifteren og medlem af Folketingets præsidium.

Pia Kjærsgaard har fundet på en måde at forhindre fedtspilleri. Her taler hun med Inger Støjberg, som DF støtter i sagen om adskillesen af unge asylpar, ved Folketingets åbning. Foto: Jens Dresling

Bekend kulør

- Der vil være nogle medlemmer af formentlig både Socialdemokratiet, Konservative og Venstre, som skal vælge, om de vil følge ledelsen, baglandet eller deres egen hjerte og samvittighed. Nu bliver de nødt til at bekende kulør.

Clearingssystemet fungerer i hverdagen som en praktisk foranstaltning. Partiernes gruppesekretærer aftaler indbyrdes, hvor mange MF'ere der møder op og stemmer rent fysisk i salen.

På den måde behøver kun et fåtal af de179 medlemmer møde op til afstemninger. Systemet er baseret på tillid imellem partierne, og betyder, at der sjældent er spænding om afstemninger i folketingssalen.

- Burde I ikke holde jer til de uskrevne regler om clearing?

- Nej, det er helt legalt, det vi gør. Aftalen mellem partierne er, at hvis et parti ikke vil have clearing, så har ingen partier clearinger. Det er usædvanligt, fordi det meget, meget sjældent sker. Men sådan er det.

Dansk Folkeparti har allerede meldt ud, at de støtter Inger Støjberg.

Presbold

- Men nu bruger du clearingssystemet politisk?

- Det her er i allerhøjeste grad en politisk sag. Jeg beder bare om, at alle går ned og viser kulør. Hvad mener man om den her sag?

- Du sender en gevaldig presbold mod Venstre...

- Ja, det er jeg helt klar over.

- Har du fortalte Ellemann det her?

- Ja, vi har skrevet til gruppeformændene. Der er orden i tingene, forsikrer Pia Kjærsgaard.

Nye Borgerlige udtrykker opbakning til DF's opsigelse af clearingsaftaler i Støjberg-sagen.

Sagen kort Det er endnu ikke besluttet, om Folketinget skal stemme om et beslutningsforslag om at rejse en rigsretssag mod tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V). Sagen handler om adskillelsen af alle asylpar, hvor den ene var mindreårig, i 2016, hvor Inger Støjberg var minister. Først ombudsmanden, siden byretten, så Instrukskommissionen og sidst uvildige advokater har vurderet, at den praksis var ulovlig. Instrukskommissionen har desuden fundet, at Inger Støjberg var vidende om, at udførslen af en sådan praksis ville være ulovlig. Og at hun vildledte Folketinget i sagen i en længere periode. Liberal Alliance, SF, Enhedslisten, De Radikale, Alternativet og Frie Grønne har alle sagt, at de vil stemme for en rigsret. Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti har sagt, at de vil stemme imod. Venstre, Socialdemokratiet og De Konservative har endnu ikke meldt ud, hvad de vil stemme. Hvis Venstre eller Socialdemokratiet stemmer for, vil der være flertal. /ritzau/