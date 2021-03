Pilen peger på Kofod: Ambassader modtog hemmelige FE-oplysninger

Udenrigsministeriet og minister Jeppe Kofod (S) hvirvles nu yderligere ind i sagen om de hemmelige FE-oplysninger, regeringen modtog i september sidste år om Islamisk Stats udsmuglinger af børn i al-Hol og al-Roj.

For det var ikke kun Statsministeriet, Forsvarsministeriet, Justitsministeriet og Udenrigsministeriet på Asiatisk Plads i det centrale København, der ifølge Ekstra Bladets oplysninger modtog den fortrolige orientering fra Forsvarets Efterretningstjeneste.

To af udenrigstjenestens ambassader modtog også de efterretninger om Islamisk Stats udsmuglinger, som Ekstra Bladet i den seneste tid har beskrevet. Det drejer sig om ambassaden i Ankara,Tyrkiet samt ambassaden i Beirut, Libanon.

Det understreger det bemærkelsesværdige i, at Udenrigspolitisk Nævn ikke blev informeret, lyder det nu.

- Det skriger jo til himlen, at noget, som er så hemmeligt, at vi ikke kan få det oplyst i Udenrigspolitisk Nævn, sendes rundt til flere ambassader, siger Venstres Michael Aastrup Jensen.

- Det betyder, at regeringen står endnu dårligere i dens argumentation, siger næstformanden for Udenrigspolitisk Nævn.

Hemmelige FE-oplysninger: IS har skabt Kalifatets Løveunger i fangelejr

Vigtige oplysninger for ministeriet

At det ikke kun er ministeriet i Danmark, som har været orienteret, men også to danske repræsentationer i udlandet, viser ifølge Martin Marcussen, som er professor ved Institut for Statskundskab, at oplysningerne har været vigtige for Udenrigsministeriet.

- Udenrigsministeriet har været særdeles velinformeret om det her, og det viser, at informationerne har været vigtige for Udenrigsministeriets virke, siger Martin Marcussen fra Københavns Universitet og peger på, at ambassaderne i Ankara og Libanon er centrale for sagen om de danske børn og kvinder i Syrien.

- Det er ikke tilfældigt, at de modtager det her. De to ambassader er centrale aktører i det område, fordi de er tættest på lejrene, siger han og tilføjer, at begge ambassader formentlig har attachéer, som har erfaring med at behandle fortroligt materiale.

Regeringen advaret af FE: Islamisk Stat smugler børn ud fra fangelejrene

Formand for Udenrigspolitisk Nævn, Radikale Venstres Martin Lidegaard, mener også, at det nu står klart, at oplysningerne fra FE har haft stor betydning i Udenrigsministeriet.

- Hvis de her signaler (FE-oplysningerne, red.) er ægte, og de også er delt med ambassader, så fortæller det i hvert fald, at de har haft betydning og er væsentlige, siger Martin Lidegaard, der selv er tidligere udenrigsminister.

Oplysningerne øger hans undren over, hvorfor oplysningerne ikke er delt med Folketinget.

- Det understreger, at vi har behov for at vide, hvorfor de ikke har været delt med Folketinget. Der er tale om nye oplysninger, som ændrer situationen, og som er rimelig alarmerende.

Forsøger at undvige

Siden Ekstra Bladets afsløringer af de efterretninger, som er tilgået regeringen, har Udenrigsministeriet i flere tilfælde forsøgt at rette opmærksomheden mod Forsvarsministeriet og forsvarsminister Trine Bramsen.

Men hos Forsvarsministeriet har man afvist flere spørgsmål, da Udenrigsministeriet er ressortministerium på sagen om børnene i Syrien.

At to ambassader ifølge Ekstra Bladets oplysninger også har modtaget FEs orienteringer i september viser, at udenrigsminister Jeppe Kofod er den ansvarlige politiker, lyder det fra Venstre og SF.

- Pilen peger entydigt på udenrigsministeren som den ansvarlige her, lyder det fra Venstres Michael Aastrup Jensen.

- Det må være Udenrigsministeriet og udenrigsministeren, som bærer hovedansvaret for hele håndteringen af denne her sag, tilføjer han.

Samme toner lyder der fra SFs Karsten Hønge.

- Jeg har svært ved at se, at pilen peger på andre end udenrigsministeren, siger han.

Danske børn i fare: Islamisk Stat har udset sig 350 børn

Udenrigsministeriet vil hverken be- eller afkræfte Ekstra Bladets oplysninger og har ej heller ønsket at besvare spørgsmål om, hvorfor ambassaderne i Ankara og Beirut modtog FEs efterretninger.

