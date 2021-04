Pind revser Løkke: 'Du har haft din tur'

Lars Løkke Rasmussens nye politiske projekt handler kun om forfængelighed og vreden over at være blevet afsat som Venstre-formand.

'Du har haft din tur, du kan ikke være det bekendt. Dit nye parti vil splitte det borgerlige yderligere ad, genere dit gamle parti, og, når du en dag ikke er længere, vil det forsvinde ud af dansk politik igen, i heldigste fald som CD, men formodentligt som Liberalt Centrum,' skriver tidligere Venstre-minister, Søren Pind, i et påske-budskab til Lars Løkke og hans 'iscenesatte genopståen' på b.dk.

Pind understreger, at han godt kan forstå Løkkes vrede - og takker ham for at have fået en masse indflydelse på flere ministerposter.

Ifølge Søren Pind handler den tidligere statsministers nye politiske projekt kun om Lars Løkke samt hans forfængelighed og vrede over det, som er overgået ham.

Søren Pind mener dog, at meget kunne være gået anderledes, hvis Lars Løkke i 2017 havde fulgt hans råd om at lave en pagt med Socialdemokratiet om udlændingepolitikken. Og hvis han i øvrigt havde fået gjort op med tidligere næstformand Kristian Jensen noget før.

Samtidig fastslår Pind dog, at Løkke selv bærer et medansvar via sin personlige adfærd.

'Jeg er ikke moralist. Men dit rod … Som vi igennem årene er andre, der har måttet kaste os ud foran bussen for at samle op', skriver Pind - og opfordrer Løkke til at bruge sit 'fænomenale talent' uden for politik.

'Men har naturligvis ikke helt den samme dopamin til forfængeligheden. God påske', slutter Søren Pind sit budskab til sin 'gamle ven'.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Lars Løkke. Søren Pind har ikke noget at tilføje.