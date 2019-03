Pinds nye påhit: Vil straffe bandeord økonomisk

Det danske sprog er blevet bøvet og vulgært – og det samme er danskerne ved at blive, fastslår Søren Pind. Som et led i folkets genopdragelse foreslår han at straffe medierne økonomisk for 'uhøvisk sprog'

Selvom han formelt er forhenværende som minister og folketingsmedlem, så udtænker Søren Pind (49) stadig dugfriske politiske ideer.

Nu foreslår han, at de danske medier skal kunne rammes på pengepungen - altså straffes - hvis der bliver bandet eller brugt anden form for 'uhøvisk sprog' i artikler, radio- eller tvprogrammer. Formålet er en storstilet genopretning af sproget og folket.

Det skal derfor kunne koste licenskroner eller mediestøtte, hvis ikke medierne ekskommunikerer det vulgære indhold. Dansk er nemlig blevet bøvet og vulgært – og 'som sprog så folk', skriver Søren Pind i en kommentar på b.dk.

’Alle medier, som skatteborgere bidrager til, burde som forudsætning blive anmodet om at føre et høvisk sprog og bandlyse vulgariteterne. Folketinget burde drøfte og gennemføre en sproglig genopretning’, foreslår Søren Pind, der tømt for kræfter forlod dansk politik sidste forår.

Men de politiske tanker flyder altså fortsat fra den mangeårige venstremands hjernelapper.

Tilsyneladende var det et konkret møde med en mor og hendes tre børn på Strøget i København, som fik Søren Pind til tasterne.

Kvindens børn råbte nemlig det ’vederstyggelige' F-ord på åben gade, hvilket spolerede Pinds gåtur fra Kongens Nytorv til Rådhuspladsen.

Mimi dræbte poesien

Søren Pind erkender, at han selv bander i radioen, hvilket tidligere var ham ’utænkeligt’.

En uvane som Pind dog ikke helt selv er skyld i. Den blev nemlig indført af CD-lederen, Mimi Jakobsen. Hun ’bandede og svovlede i medierne’ for at vise ’sin folkelige og bramfrie side’. Dog uden at redde sit parti (CD) fra at glide ud af Folketinget, understreger Søren Pind, der selv foretrækker et poetisk, favnende og smukt dansk, der ’slutter som en handske’.

Hvis vulgariteterne fylder i det danske sprog, så bliver befolkningen og dansk kultur også vulgær, fastslår Pind.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar eller et uddybende interview med Søren Pind.

Med forbehold for at Søren Pind pt. er forhenværende, så skriver han sig ind i aktuel række af politikere, der næsten simultant vil detailstyre og indskrænke retten til bestemte ytringer - muligvis ligefrem lovgive om særlige ord, skik og brug.

Erhvervsminister, Rasmus Jarlov (K), brokkede sig eksempelvis tidligere på måneden offentligt over, at ’yngre radioværter’ angiveligt 'konsekvent’ anvender et forkert ord om musikere og sangere. (artiklen fortsætter under billedet)

Kære #dkpol

Kære @regeringDK

Kære @KonservativeDK

I behøver ikke gå tættere på nu. Vi i #dkmedier har forstået, at I ønsker at diktere helt ned i enhver tænkelig og utænkelig detalje, hvad der må siges og skrives og fortælles https://t.co/hYl1VUg8qg — Lars Werge (@larswerge) March 6, 2019

Dansk Folkepartis medlem af Europa-Parlamentet, Morten Messerschmidt, har også for nylig i et debatindlæg foreslået, at skolebørn skal sige hr. eller fru. til læreren, som jo ikke er en 'ven, man er dus med'.

'Politikerne skyr ingen midler'

Formanden for Dansk Journalistforbund, Lars Werge, ser med bekymring på politikernes voksende behov for at stække pressens frihed. Han understreger, at han i den aktuelle sammenhæng opfatter Søren Pind som en politiker. Dels fordi Pind er valgt til at sidde i Folketinget i denne her samling og stadig bruger sin Berlingske-klumme til klare politiske ytringer.

- Det her er endnu et forsøg på politisk indblanding i mediernes frihed. Politikerne skyr ingen midler. Vi har lige set erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) gøre det. Vi ser det også med Dansk Folkepartis angreb på Radio24Syv – og socialdemokraternes kritik af den frie presse, siger Lars Werge.

- Der er et tydeligt politisk ønske om at blande sig. Der er fri jagt på mediernes redigeringsret. I Dansk Journalistforbund bliver vi nervøse for, at det politiske pres påvirker journalister og redaktører. Så vi lægger unødige bånd på os selv. Partierne burde værne om pressefriheden i stedet for at skade den, advarer journalistformanden.